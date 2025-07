Trump non spaventa più i mercati, borse poco mosse

Le minacce del presidente Usa Donald Trump non spaventano più i mercati. E’ l’impressione che prevale osservando la reazione delle borse alle lettere inviate nel fine settimana, tra cui quella all’Ue in cui viene indicata una tariffa del 30%. Così gli analisti di Barclays hanno dato la linea, dicendo di non escludere un «accordo provvisorio entro il 1 agosto che mantenga la tariffa media sulla maggior parte dei beni dell’Ue al 10%». Più probabile però un aumento oltre il 10%, ma «sotto al 30%».

Cauti i listini Usa (Dow Jones invariato e Nasdaq +0,2%) ancora aperti al momento del fischio finale in Europa. Qualche movimento si è registrato sul fronte valutario, con il dollaro in rafforzamento a inizio seduta quasi a quota 0,86 euro e sopra le 0,74 sterline, valori mantenuti per l’intera giornata, mentre il Bitcoin è salito di oltre il 2% per arrivare a 124mila dollari, per stabilizzarsi poi sotto i 120mila (+1% circa).

Nervosi il greggio e il gas, prima in rialzo e poi in calo rispettivamente a 67,38 dollari al barile (Wti -1,55%) e a 35,45 euro al MWh (-0,3%), mentre l’oro è rimasto debole per l'intera seduta, segnano nella sessione Usa un calo dello 0,7% a 3.348,56 dollari l’oncia.

Le vendite hanno colpito i settori potenzialmente più interessati ai dazi, dai semiconduttori con Stm (-1,48%) e Be (-1,97%), alle auto con Bmw (-2,48%) e Mercedes (-2,43%). In difficoltà anche il lusso con Puma (-2,85%), Christian Dior (-1,78%) ed Lvmh (-1,67%). Hanno salvato Piazza Affari le banche, protagoniste del risiko tutto italiano, con rialzi per Bper (+6,54%) e Popolare Sondrio (+6,18%), in vista della riapertura dell’Opas della prima sulla seconda dal 21 al 25 luglio. Sugli scudi anche Banco Bpm (+5,19%), dopo il verdetto del Tar del Lazio e la lettera dell’Ue sul golden power del governo sull'offerta di Unicredit (+0,52%) mentre Mps (+1,42%) è salita nel primo giorno dell’Ops su Mediobanca.