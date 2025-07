Quando pagano l'Assegno unico a luglio 2025? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'Inps

Quando pagano l'Assegno unico a giugno 2025? Ecco le date dell'accredito nel calendario Inps

Calendario dei pagamenti luglio 2025

L’Assegno Unico Universale (AUU), destinato al supporto delle famiglie con figli a carico, continuerà a essere erogato mensilmente in base al valore dell’ISEE.

Date dei pagamenti di luglio 2025

L’INPS ha confermato che l’assegno verrà erogato a partire dal giorno 20 luglio 2025 per le famiglie senza variazioni nello stato familiare. Per chi invece ha comunicato modifiche, come la nascita di un figlio, l’accredito avverrà entro la fine del mese.

Tutte le novità e cosa cambia

Con l'arrivo del 2025, entrano in vigore diverse modifiche riguardanti l'Isee e l'Assegno Unico. Questi cambiamenti hanno l'obiettivo di semplificare le procedure e adeguare i contributi alle esigenze dei cittadini.