Trump annuncia un accordo con il Giappone, pagherà dazi al 15%. Ora tocca all'Ue

Le importazioni di merci giapponesi erano già precedentemente soggette a dazi del 10%. Il paese asiatico, principale investitore straniero negli Stati Uniti, era stato esposto a maggiorazioni del 25%. Per il settore automobilistico, che genera l’8% dei posti di lavoro giapponesi, erano già in vigore tariffe del 25%, destinate ora a essere ridotte.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato martedì la stipula di accordi commerciali con Giappone e Filippine, che prevedono l’imposizione di dazi del 15% sulle importazioni provenienti dal Giappone e del 19% su quelle dalle Filippine. Trump aveva precedentemente minacciato numerosi partner commerciali degli Stati Uniti con l’introduzione di nuove tariffe doganali a partire dall’1 agosto, in caso di fallimento dei negoziati. Ad oggi, il presidente ha reso noti accordi solamente con Giappone, Filippine, Regno Unito, Vietnam e Indonesia. «Abbiamo appena chiuso un enorme accordo con il Giappone» in base al quale il paese «pagherà tariffe reciproche agli Stati Uniti del 15%», ha dichiarato Trump attraverso la sua piattaforma Truth Social.

Poche ore prima, Trump aveva annunciato un accordo commerciale con le Filippine, che prevede l’applicazione di tariffe del 19% sui prodotti provenienti dall’arcipelago del sud-est asiatico. Il tasso è superiore al 17% con cui aveva minacciato il Paese asiatico ad aprile, quando aveva annunciato tariffe che ha poi congelato per negoziare caso per caso. «Abbiamo concluso il nostro accordo commerciale, con il quale le Filippine si stanno dirigendo verso un mercato aperto con gli Stati Uniti», ha dichiarato Trump su Truth Social dopo aver ricevuto il suo omologo filippino, Ferdinand Marcos, alla Casa Bianca.

Sebbene Trump non abbia fornito dettagli specifici, ha affermato che l’accordo prevede investimenti per un valore di «550.000 milioni di dollari negli Stati Uniti, che riceveranno il 90% dei benefici» e la creazione di «centinaia di migliaia di posti di lavoro». «Forse la cosa più importante è che il Giappone aprirà il suo paese al commercio, che include auto e camion, riso e altri prodotti agricoli», ha aggiunto il repubblicano.

Durante un ricevimento con i membri del Congresso repubblicano per celebrare i suoi sei mesi in carica, Donald Trump ha annunciato martedì che l’Unione Europea è la prossima della lista. L’Europa «arriverà domani, e dopodomani ne arriveranno altri», ha detto, riferendosi ai paesi e alle regioni i cui negoziati sull'accordo commerciale non sono ancora stati conclusi.

Martedì, il governo degli Stati Uniti ha specificato i dettagli dell’accordo commerciale annunciato con l’Indonesia, che, secondo la Casa Bianca, è preliminare. Entrambi i paesi hanno concordato di allentare le restrizioni sull'esportazione di minerali dal paese del sud-est asiatico agli Stati Uniti, ha annunciato la Casa Bianca. Nel caso dell’Indonesia, i dazi saranno del 19%, molto meno del 32% brandito da Trump. A seguito di un’escalation dei dazi con la Cina, le due maggiori economie del mondo hanno fissato una riduzione dei dazi durante la negoziazione di un accordo. Il prossimo round è previsto a Stoccolma la prossima settimana.

L’annuncio dell’accordo è giunto a due giorni di distanza dalla sconfitta subita dalla coalizione del primo ministro giapponese Shigeru Ishiba alle elezioni senatoriali. Ishiba ha confermato mercoledì che le tariffe statunitensi sulle automobili giapponesi sono state ridotte dal 25% al 15%. «Abbiamo concordato di ridurre al 15% la tariffa aggiuntiva del 25% imposta ad aprile su auto e parti di auto», ha precisato Ishiba, aggiungendo che questo 15% include già il 2,5% in vigore prima dell’offensiva tariffaria di Trump. «Siamo il primo paese al mondo a ridurre le tariffe su auto e parti senza limiti di volume», ha dichiarato ai giornalisti. Tuttavia, i prelievi del 50% su alluminio e acciaio non rientravano in questo accordo, come ha specificato mercoledì l’inviato commerciale di Tokyo, Ryosei Akazawa. «Se state chiedendo se l’accordo include acciaio e alluminio, non sono inclusi», ha chiarito Akazawa ai giornalisti a Washington. Akazawa ha inoltre precisato che «l'accordo commerciale non include alcuna spesa per la difesa», in seguito alle pressioni esercitate da Trump sul suo alleato affinchè aumentasse le spese militari.

In seguito all’annuncio, mercoledì le case automobilistiche giapponesi hanno registrato un’impennata nel mercato azionario. Le azioni Toyota sono salite fino al 12% alla borsa giapponese. Le spedizioni di auto giapponesi negli Stati Uniti sono diminuite del 26,7% a giugno, alimentando i timori di una recessione tecnica in Giappone.