Continuano i contatti tra Bruxelles e Washington, Ue verso la lista unica di controdazi da 93 miliardi

Ci sarebbe il via libera, a quanto si apprende, del Comitato barriere commerciali alla fusione in una sola lista dei controdazi Ue ai prodotti americani. Il voto ha avuto luogo a maggioranza qualificata. La lista unica da 93 miliardi non scatterà comunque prima del 7 agosto ma serve a chiarire le possibili contromisure da mettere in campo.

Intanto i contatti «tecnici e politici" tra Bruxelles e Washington continuano «su base quotidiana» per raggiungere un’intesa sui dazi. «Crediamo che il risultato sia a portata di mano e stiamo lavorando con tutte le nostre forze per realizzarli per i cittadini Ue, per le aziende e per i consumatori». Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Olof Gill, durante il briefing quotidiano con la stampa, tornando a ribadire che, nel caso non si trovasse l'accordo, l’Ue resta pronta ad attivare le sue «contromisure».

«A volte i contatti avvengono tramite telefono, altre volte di persona. Al momento non ci sono incontri di persona da segnalare, ma la situazione potrebbe cambiare molto rapidamente», ha evidenziato il portavoce.