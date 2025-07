La Bce lascia i tassi invariati al 2%: l'economia finora tiene ma l'incertezza è eccezionale

La Bce lascia i tassi d’interesse invariati, con il tasso sui depositi al 2%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,15% e quello sui prestiti marginali al 2,40%. La decisione arriva dopo una sequenza di otto tagli dei tassi d’interesse iniziata nel giugno 2024.

«Sinora l’economia ha mostrato nel complesso buona capacità di tenuta in un difficile contesto mondiale. Al tempo stesso, il panorama resta eccezionalmente incerto, soprattutto a causa delle controversie commerciali». Lo scrive la Banca centrale europea nel comunicato in cui fa anche riferimento al confronto in atto con gli Usa sui dazi.