Webuild cresce a doppia cifra e conferma gli obiettivi. Salini: 'Avanti in tabella di marcia per i traguardi del 2025'

Nel primo semestre del 2025, Webuild ha registrato una crescita a doppia cifra, sorprendendo positivamente gli analisti e superando le aspettative del consenso. Nonostante le incertezze dello scenario macroeconomico globale, il gruppo di costruzioni guidato da Pietro Salini ha segnato un netto progresso in tutte le principali voci di bilancio. In particolare, l'utile netto è aumentato del 61%, raggiungendo i 132 milioni di euro, mentre i ricavi hanno fatto segnare un +22%, salendo a 6,7 miliardi di euro. Un altro dato significativo è stato il margine lordo , cresciuto del 38% a 564 milioni di euro, con una marginalità migliorata di 100 punti base, attestandosi all'8,4%. In questo contesto positivo, la posizione di cassa netta è rimasta solida, a 275 milioni di euro, per il sesto semestre consecutivo, a conferma della stabilità finanziaria del gruppo. I dati sono stati superiori alle previsioni degli analisti, consolidando ulteriormente la reputazione di Webuild come attore di riferimento nel panorama globale delle costruzioni. La strategia di riduzione del debito sostenuta dal continuo abbattimento della leva finanziaria, ha dato i suoi frutti. Nonostante l'indebitamento lordo sia rimasto sostanzialmente invariato, a 2,9 miliardi, la solidità finanziaria di Webuild continua a crescere, anche grazie all'emissione obbligazionaria per 450 milioni di euro, che ha esteso la durata del debito a lungo termine fino al 2031.

L'ascesa di Webuild non si limita ai numeri. Infatti, il rating di Fitch è stato aggiornato da BB a BB+, un passo importante verso l'investment grade, segno della crescente fiducia nei confronti della solidità operativa e finanziaria del gruppo. Come ha sottolineato Massimo Ferrari, Direttore Generale di Webuild , durante la conference call con gli analisti: "Il nostro profilo operativo migliorato rimarrà solido, con una forte visibilità sui ricavi e strutture contrattuali rafforzate che ci permettono di trasferire i costi incrementali, sostenendo così i margini". Ferrari ha inoltre ribadito la fiducia nel raggiungimento, e forse nel superamento, dell'obiettivo di una cassa netta superiore a 700 milioni di euro entro la fine del 2025. Questo obiettivo, rivisitato al rialzo a marzo, continua a essere un punto cardine della strategia finanziaria di Webuild. Ferrari ha aggiunto: "Siamo riusciti a mantenere il nostro debito lordo stabile attorno ai 2,9 miliardi di euro, un livello che consideriamo solido e sostenibile per la nostra dimensione, grazie alla crescita del business e alla continua riduzione del rapporto di leva finanziaria".

I risultati sono alimentati dalla continua espansione del portafoglio ordini, che ha raggiunto oltre 58 miliardi di euro, con circa 50 miliardi relativi alle attività di costruzione. L'incremento dei ricavi è stato trainato dai principali progetti in Italia, Australia e Arabia Saudita. Tra le commesse più rilevanti, spiccano il Women and Babies Hospital di Perth in Australia, la Linea C della metropolitana di Roma, il polo culturale e commerciale di Diriyah in Arabia Saudita, e l'ammodernamento della Interstate 85 in Carolina del Nord. Con oltre il 90% dei ricavi generati in mercati a basso rischio, Webuild ha consolidato la propria presenza in aree chiave, come l'Italia, l'Australia e il Medio Oriente, attraverso progetti ad alto impatto e strategici per il futuro. L'azienda continua a investire in innovazione, sostenibilità e risorse umane. Con oltre 7.500 assunzioni nel solo primo semestre, Webuild punta sempre più a rafforzare il proprio capitale umano, considerato il vero motore del successo aziendale. Massimo Ferrari ha dichiarato: "La nostra crescita è alimentata da investimenti mirati, come dimostra il nostro impegno di oltre 450 milioni nel semestre, e dalla passione e competenza delle persone che costituiscono la nostra forza".

Inoltre, Webuild guarda con fiducia al futuro, convinta che l'impegno verso progetti ad alto valore aggiunto, come la transizione energetica e l'urbanizzazione sostenibile, possa garantire un ulteriore sviluppo globale. La solida posizione finanziaria e il portafoglio ordini diversificato offrono ampia visibilità sui ricavi futuri, gettando le basi per il prossimo piano industriale e per un ulteriore rafforzamento della competitività globale. Il consensus del mercato si mostra fiducioso nel confermare la guidance di Webuild per l'intero 2025, che prevede ricavi superiori a 12,5 miliardi di euro e un margine oltre 1,1 miliardi. Le recenti revisioni delle stime da parte degli analisti, tuttavia, lasciano intravedere un potenziale upside, con un miglioramento delle performance operativi e una possibile revisione positiva delle stime per il secondo semestre.

Salini, 'avanti in tabella di marcia per obiettivi 2025'

"Considerando che il nostro settore tende a concentrare i risultati nella seconda metà dell'anno, siamo ben avanti rispetto alla tabella di marcia per raggiungere gli obiettivi del 2025. Ricordo che questi obiettivi sono stati rivisti al rialzo rispetto a quelli originariamente previsti nel piano industriale 2023-2025''. Così l'amministratore delegato di Webuil Pietro Salini alla conference call sui risultati del gruppo. ''Il primo semestre del 2025 ha registrato un altro periodo con risultati molto solidi - afferma - questi numeri dimostrano ancora una volta la resilienza del nostro modello di business, nonostante le sfide macroeconomiche". L'ad ha quindi rilevato che il gruppo ha segnato "una crescita a doppia cifra sia nei ricavi che nei margini. I ricavi hanno raggiunto un livello record di 6,7 miliardi di euro, con un incremento del 22%. L'Ebitda ha superato i 560 milioni di euro, con un aumento del 38%. I margini sono migliorati in modo significativo grazie a tutte le iniziative che abbiamo messo in atto.