Trump e Von der Leyen annunciano l'intesa sui dazi al 15%: "L'accordo più importante di sempre"

Appena prima di iniziare il vertice, sia Trump che von der Leyen hanno ribadito che la partita era ancora in bilico . «Abbiamo il 50% di possibilità » di chiuderla, hanno frenato entrambi. Ma era soprattutto tattica . La sostanza dell’intesa era già pronta. Si trattava di capire come venderla senza troppe perdite d’immagine e dando al presidente americano la possibilità di rivenderla a suo modo.

«Voglio ringraziare personalmente Trump, è un grande negoziatore ma anche un “dealmaker”», gli ha concesso von der Leyen. «Ursula ha fatto un grande lavoro per l'Ue, non per noi», era stata la provocazione di Trump nelle prime battute del vertice.

Per l’Europa, ha assicurato von der Leyen, il bicchiere è mezzo pieno. «Non dimentichiamo da dove siamo partiti», ha spiegato la presidente ricordando che il settore dell’auto è stato incluso nella tariffa del 15% e rimarcando che l’accordo apre le porte del mercato americano alle imprese del Vecchio Continente. Il 15%, ha spiegato, riguarderà anche i semiconduttori e il farmaceutico, sebbene su questo ultimo punto Trump non abbia detto la stessa cosa. Non solo. Sui cosiddetti "prodotti strategici" la tariffa sarà dello 0%, ha ricordato la numero uno del Palais Berlaymont.

Che riesca a convincere tutti e 27 leader europei non è assolutamente scontato. Ma, al momento, la Commissione non prevede misure di ristoro per i settori più colpiti. Di contro von der Leyen ha spiegato di voler accelerare sulle intese commerciali in cantiere, il Mercosur in primis ma anche le partnership con il Sud-Est Asiatico e l’Estremo Oriente.

Ma il punto più importante, ha sottolineato, è che l'intesa «ridarà stabilità» in un momento in cui l’Europa cominciava a sentire il prolungarsi dell’incertezza della seconda era trumpiana.

Che tra Washington e Bruxelles tutto sia finito con il patto scozzese è un qualcosa su cui in pochi sono convinti in Europa. Certo Berlino ha applaudito l’accordo sostenendo che «è stata evitata una escalation inutile». Una escalation che di certo non voleva neppure Giorgia Meloni, che sembra soddisfatta, riservandosi di «vedere i dettagli».

Ma ci sono dei punti oscuri. Punti che terranno impegnati gli sherpa nelle prossime settimane, visto che un testo ufficiale dell’intesa ancora non è stato diffuso. Tra i tasti più dolenti, per l’Ue, certamente figura quello dell’acciaio e dell’alluminio. «Non cambierà nulla», quindi resteranno al 50%, ha chiuso Trump nel punto stampa. Ma a Bruxelles assicurano che la partita non è ancora chiusa. Solo che andrà condotta una volta spenti i riflettori.