Trump in Scozia, Usa e Ue verso l'intesa sui dazi al 15%: oggi l'incontro con von der Leyen. Tariffe e guerre sul tavolo

L'incontro ha preso forma in poche ore, ampliando i temi sul tavolo e incassando via via maggiore importanza per le relazioni tra le due sponde dell'Atlantico. Nel lussuoso Golf Club di Turnberry Donald Trump e Ursula von der Leyen non parleranno solo di tariffe e commercio. Faranno il punto su alcuni dei dossier internazionali più delicati. Leggi anche Dazi: 'Con l'Ue l'accordo più grande di tutti'. In corso negoziati tecnici e politici Temi sui quali, da Gaza all'Ucraina, l'Europa e l'America spesso e volentieri non la vedono alla stessa maniera. Ma è sui dazi che il bilaterale in Scozia, il primo da quando Trump è alla Casa Bianca, è chiamato a registrare un passo definitivo per l'intesa. Le premesse accontentano i più ottimisti. L'esito finale resta un rebus ancora irrisolto. La presidente della Commissione è partita alla volta della Scozia in serata. Poco o nulla filtra dalla sua missione. L'incontro ufficiale con Trump, stando agli ultimi aggiornamenti, è previsto per domenica dopo pranzo ma nulla vieta che i due si vedano nelle ore precedenti.

La scarsità di notizie alimenta rumors dai contorni cinematografici, come quelli secondo cui il bilaterale sarà preceduto da un partita a golf sui terreni che affacciano sull'estuario del fiume Clyde. Di certo, von der Leyen sarà raggiunta dal commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic, che ha costruito la difficile rete negoziale negli ultimi mesi. La stretta di mano tra i due leader è attesa, la firma finale e formale all'intesa sui dazi potrebbe essere rinviata ad un momento successivo. Ma, a quel punto, non ci sarà più bisogno che a porla siano Trump e von der Leyen. La numero 1 dell'esecutivo Ue non è avvezza a mosse imprudenti. Una rottura in salsa scozzese avrebbe conseguenze imprevedibili. Non a caso, il solo fatto che sia volata in Scozia presuppone che uno schema d' intesa sui dazi già c'è. E, sostanzialmente, è ritenuto accettabile da tutte le cancellerie europee. Il numero attorno al quale ruota l'accordo è il 15% ma è una percentuale che può essere declinata in modi diversi.