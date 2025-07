Intesa con gli Usa sui dazi, le borse europee in rialzo. Meloni soddisfatta: "Ma battersi ancora sulle esenzioni"

Le Borse europee aprono la settimana della Fed con il segno più , dopo l’intesa sui dazi tra Ue e Usa mentre si attendono dettagli dalle imminenti trattative commerciali tra Cina e l’amministrazione Trump. L’indice d’area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di tre quarti di punto con tech e farmaceutici in evidenza. Tra le singole Piazze Milano allunga a +1,1% con StM in spolvero (+3,2%) seguita da Banco Bpm (+2,35), Unicredit (+2,2%) e Bper (+1,8%), quest’ultima dopo la chiusura dell’opas sulla Popolare Sondrio (-0,4%). Giù Leonardo (-1,64%) insieme a Moncler (-1,08%). Fuori dal paniere principale le Mfe A cedono il 4,75% con il rilancio dell’offerta su Prosieben che invece vola del 9% a 7,67 euro a Francoforte (+0,43%).

Meloni: battersi ancora sui dazi, vediamo le esenzioni

«Bisognerà studiare i dettagli dell’accordo, bisognerà lavorare ancora sull'accordo perché quello sottoscritto ieri è di massima, giuridicamente non vincolante, quindi nei dettagli bisogna ancora andare, c'è ancora da battersi».Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando con i cronisti ad Addis Abeba dell’intesa sui dazi tra Usa e Ue. Ad esempio «bisogna verificare quali sono le possibili esenzioni, particolarmente su alcuni prodotti agricoli, ci sono una serie di elementi che mancano così come non so a che cosa ci si riferisca quando si parla di investimenti, acquisto di gas» eccetera, «questo non sono in grado di valutarlo finché non ho i dati chiari».

Fonti Ue: "I contro-dazi saranno sospesi dal 4 agosto"

La Commissione europea attende che i decreti esecutivi degli Stati Uniti per l’introduzione del dazio del 15% vengano effettivamente adottati il primo agosto e, subito dopo, prevede la sospensione delle contromisure Ue a partire dal 4 agosto, evitando così l’attivazione fissata per il 7. Lo riferiscono fonti Ue all’indomani dell’accordo sui dazi raggiunto con gli Stati Uniti Le contromisure, già approvate dagli Stati membri, restano comunque pronte e potrebbero essere riattivate se necessario. Tuttavia, precisano le stesse fonti, «non è da questa ipotesi che si partirà per la nuova fase delle relazioni transatlantiche».