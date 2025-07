L'accordo sui dazi mette in allarme l'export italiano: a rischio mercato dell'auto e vino

Bene che si metta «fine all’incertezza», ma l’accordo sui dazi al 15% avrà un costo "rilevante" per le imprese. Il mondo produttivo accoglie con preoccupazione l’intesa appena raggiunta da Ue e Usa. Dall’auto all’agroalimentare, dai macchinari al vino, il grido d’allarme è accompagnato da una prima stima dei possibili danni. Miliardi di euro di export destinati ad andare in fumo, che le categorie non intendono però incassare in silenzio: servono «sostegni e compensazioni» per le aziende colpite, è l’appello rivolto al governo e all’Ue. Mentre qualcuno spera che una boccata d’ossigeno possa arrivare anche dai tassi della Bce. L’accordo è complesso e andrà valutato con attenzione, mettono le mani avanti un pò tutti. Ma è già chiaro fin d’ora che l’impatto sarà pesante. E non solo in termini di minor export, ma anche di competitività di imprese e interi settori.

Le stime di Confcommercio A dare un’idea del costo per l’Italia è Confcommercio: «Le prime stime segnalano per il 2025 un impatto diretto dei dazi al 15% a danno del nostro export ricompreso nell’ordine di 8/10 miliardi di euro: impatto cui bisogna aggiungere gli effetti della svalutazione del dollaro». E proprio il dollaro debole, oltre a rendere «le merci Usa più competitive», «peggiora la situazione del mercato turistico italiano», osserva Confesercenti, che stima «un impatto forte, con circa 300mila arrivi Usa in meno in Italia ed un calo di 600 milioni della spesa turistica americana». Il mercato Usa è il secondo per il nostro export e "proprio negli Stati Uniti, negli ultimi 5 anni, gli imprenditori italiani hanno messo a segno la maggiore crescita di esportazioni: +57%, pari ad un aumento di 24,2 miliardi», ricorda Confartigianato, che chiosa: l’intesa «non sarà indolore». Uno scenario in cui è anche possibile che qualcuno possa non farcela. «Le imprese artigiane non possono sostenere né dazi diretti né indiretti e il rischio concreto è che vadano incontro ad una crisi come quella avvenuta durante la pandemia», sottolinea la Cna. «Molte delle nostre cooperative e imprese, già messe alla prova da anni di sfide economiche, faticheranno ad assorbire questo impatto», avverte Confcooperative, chiedendo che «ogni strumento» venga mobilitato, «dal piano della Commissione Ursula von der Leyen alle decisioni di politica monetaria della Bce».