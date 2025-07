Almaviva Contact, l'azienda licenzierà 489 lavoratori: 17 sono a Cosenza

La procedura di licenziamento aperta lo scorso 13 maggio da Almaviva Contact si è conclusa nel peggiore dei modi: con un mancato accordo. L’azienda procederà con il licenziamento di 489 lavoratrici e lavoratori di cui 27 a Milano, 12 presso la sede di Roma, 44 a Napoli 17 a Cosenza, 277 a Palermo e 112 presso la sede di Catania. Lo riferisce la Slc Cgil spiegando che la rottura è dovuta «solo ed esclusivamente alle chiusure di Almaviva che, a partire da gennaio e per tutta durata della trattativa, ha sostenuto la propria indisponibilità a prorogare la cassa integrazione oltre il 31 luglio - una possibilità contemplata dalle nuove norme - lamentando l’inconsistenza di progetti di riqualificazione e ricollocazione presentati dalle Regioni coinvolte dagli esuberi dichiarati. Eppure - proseguono i sindacati - la Regione Sicilia, seppur in mostruoso ritardo rispetto agli impegni assunti con l’accordo sottoscritto in gennaio al ministero del Lavoro, ha presentato progetti sia sul numero 116-117, dell’assessorato regionale alla Salute, sia su percorsi di digitalizzazione, da realizzare quest’anno, che avrebbero potuto portare a una potenziale riqualificazione di circa il 50% della forza lavoro siciliana».

Almaviva Contact «ha ignorato i progetti presentati e ha continuato a dichiararsi indisponibile a prorogare la cassa integrazione. Fino al colpo di teatro di ieri sera. Allo scadere dei 75 giorni previsti dalla procedura per i licenziamenti, Almaviva ha infine aperto alla possibilità di concedere una proroga dell’ammortizzatore sociale per ulteriori 4 mesi, a condizione però che il sindacato sottoscrivesse contestualmente il licenziamento coatto di tutti i lavoratori a partire dal 30 novembre 2025. Tutto questo in funzione di una eventuale ricollocazione di circa il 50% dei lavoratori siciliani, senza garanzie e senza comprendere con quali criteri scegliere chi sarebbe stato ricollocato e chi no. Un ricatto al sindacato in pieno stile «almaviviano», la più classica strumentalizzazione sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori. Ancora una volta Almaviva si rende protagonista di licenziamenti, dopo essersi distinta per uno dei più grandi licenziamenti collettivi che il nostro Paese abbia mai subito: 1666 dipendenti della sede di Roma nel 2016».