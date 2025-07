Dazi, l'Italia e altri 10 paesi Ue chiedono uno scudo commerciale per l'acciaio

«Chiediamo alla Commissione di presentare al più presto una proposta per un nuovo quadro di protezione commerciale contro la sovraccapacità siderurgica, operativo dal 1 gennaio 2026». È quanto sottolineano 11 Paesi membri – tra cui l’Italia – in un non-paper compilato su iniziativa della Francia. Il nuovo quadro di protezione dell’industria dell’acciaio – si legge nel documento – «dovrebbe mirare a riportare la quota delle importazioni agli stessi livelli del 2012-2013», ossia, per ogni segmento di prodotto: 15% per l’acciaio piatto, 5% per l’acciaio lungo e 15% per l'acciaio inossidabile rispetto alla domanda in UE. Verso una dichiarazione congiunta Ue-Usa «Domenica i due presidenti hanno raggiunto un accordo, un’intesa politica. Quello che stiamo facendo ora è prendere quell'accordo politico, definirne i dettagli, assicurarci che tutto ciò di cui abbiamo bisogno sia lì presente, per arrivare a una dichiarazione congiunta. Non posso dirvi con precisione quando sarà pronta quella dichiarazione congiunta, ma dovrebbe essere presto».

Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea per il Commercio, Olof Gill, nel briefing con la stampa. «La dichiarazione congiunta in sé non è un documento giuridicamente vincolante, ma piuttosto una tabella di marcia. È un impegno politico, una serie di impegni politici, se preferite. E da questo, possiamo generare stabilità, prevedibilità, così da poter tornare a fare ciò che sappiamo fare meglio in termini di commercio e investimenti transatlantici. Le nostre aziende sono catene di fornitura profondamente integrate, che trasportano prodotti e servizi attraverso l’Atlantico quotidianamente, per un valore di 1.600 miliardi di euro all’anno, e da lì esamineremo ulteriori aree in cui possiamo ridurre i dazi e altri ambiti di cooperazione. Ma la dichiarazione congiunta la consideriamo una piattaforma, una base da cui possiamo consentire al commercio transatlantico di continuare a crescere e svilupparsi», ha aggiunto.