Quando pagano il Supporto per la Formazione e il Lavoro ad agosto 2025. Consulta le date.

Il pagamento del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) sarà accreditato tra il 26 e il 27 agosto 2025.

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è un contributo economico destinato a chi partecipa a percorsi di formazione professionale e inserimento lavorativo . A maggio 2025 il pagamento avverrà in due date distinte:

Il sostegno è pensato per favorire l’accesso al lavoro di chi si trova in difficoltà economica, attraverso l’adesione a percorsi formativi e di orientamento al lavoro.

Come fare domanda per il Supporto per la Formazione e il Lavoro

Per ricevere il pagamento del Supporto per la Formazione e il Lavoro a maggio 2025, è necessario aver presentato la domanda entro i termini stabiliti. La domanda può essere inoltrata:

attraverso il portale INPS con SPID, CIE o CNS

con SPID, CIE o CNS presso i centri per l’impiego o i servizi sociali territoriali

È fondamentale verificare di avere tutti i requisiti per il Supporto per la Formazione e il Lavoro prima dell’invio, per evitare ritardi nell’erogazione.