Dazi, chi sono i vincitori e i vinti nella guerra commerciale di Trump?

Donald Trump ha annunciato nuovi dazi che entreranno in vigore il 7 agosto, sei giorni dopo il previsto. Il piano impone una tariffa del 30% a diversi Paesi che non hanno siglato un accordo commerciale in tempo, pur introducendo agevolazioni per quelli che lo hanno fatto. La nuova tassa minima per i paesi con cui gli Stati Uniti mantengono un saldo commerciale negativo è stata fissata al 15%. Circa 40 Stati sono soggetti a questa percentuale, tra cui Costa Rica, Ecuador, Venezuela e Bolivia. Per i Paesi con cui gli Stati Uniti mantengono un saldo positivo, il dazio sarà del 10%. Leggi anche I dazi in vigore dal 7 agosto, Trump firma l'ordine esecutivo. Regge il patto con l'Ue al 15%, colpo al Canada I VINCITORI La maggior parte dei Paesi ha visto i dazi ridotti rispetto all’elenco del 2 aprile. L’Unione europea è stata uno degli ultimi Paesi a raggiungere un accordo commerciale con Washington, che ha fissato i dazi sulla maggior parte dei prodotti europei al 15%. Anche la Corea del Sud e il Regno Unito hanno raggiunto un’intesa che ha consentito di fissare le tariffe sulle loro esportazioni verso gli Stati Uniti rispettivamente al 15% e al 10%.

Altri paesi che hanno registrato riduzioni significative sono stati Cambogia (dal 49% al 19%), Lesotho (dal 50% al 15%) e Vietnam (dal 46% al 20%). I VINTI Al contrario, tre Paesi non solo non hanno beneficiato di alcuna riduzione, ma hanno anche visto i loro dazi aumentare: la Repubblica Democratica del Congo, la Guinea Equatoriale e la Svizzera. Gli Stati Uniti hanno imposto dazi superiori al 30% alla maggior parte dei paesi con cui non hanno raggiunto un accordo. Siria (41%), Laos (40%) e Birmania (40%) hanno registrato le tasse doganali più elevate. La Svizzera segue con il 39%. Non tutti i dazi, tuttavia, erano dovuti a ragioni strettamente commerciali. Contemporaneamente all’annuncio dell’adeguamento tariffario, la Casa Bianca ha anche annunciato un dazio del 35% sui prodotti canadesi, ma in questo caso perché ha sostenuto che il paese vicino «non ha collaborato per arginare il flusso costante di fentanyl e altre droghe illecite e ha reagito contro gli Stati Uniti per le azioni del presidente nel contrastare questa insolita minaccia».