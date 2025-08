La stima della Cgia di Mestre: i dazi al 15% costano all'Italia quanto il Ponte sullo Stretto di Messina

Un importo che, in linea di massima, corrisponde al costo per realizzare il ponte sullo Stretto di Messina. Un danno, quello causato dalle politiche protezionistiche Usa, che, secondo la Cgia, racchiude sia gli effetti diretti (mancato export), sia quelli indiretti (calo margine di profitto delle imprese che continueranno a vendere nel mercato Usa, costo delle misure di sostegno al reddito degli addetti italiani che perderanno il posto di lavoro, trasferimento delle imprese o di una parte delle produzioni negli Usa, trade diversion).

Tuttavia gli effetti dei dazi al 15%, dovranno «misurarsi» anche con vari interrogativii: i consumatori e le imprese statunitensi sostituiranno i beni finali e intermedi italiani con quelli autoctoni o di altri Paesi, oppure continueranno ad acquistare prodotti Made in Italy?. Con le nuove barriere doganali, le imprese esportatrici italiane riusciranno a non aumentare i prezzi di vendita, rinunciando a una parte dei margini di profitto? Sono domande a cui non è per nulla facile dare risposte.

Tuttavia, la Banca d’Italia ricorda che il 43% del nostro export negli Usa è costituito da prodotti di qualità alta e un altro 49% di qualità media. In merito al secondo interrogativo, invece, i ricercatori di via Nazionale segnalano che il calo della domanda Usa legato all’incremento dei prezzi dei prodotti finali potrebbe essere assorbito dalle nostre imprese attraverso una contrazione dei margini di profitto. Le aziende italiane che esportano negli USA hanno una incidenza delle vendite in questo mercato «solo» del 5,5% del fatturato totale, mentre il margine operativo lordo è mediamente del10% dei ricavi e quindi una eventuale «chiusura» di questo mercato inciderebbe relativamente.