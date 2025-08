Quando arriva la pensione ad agosto 2025: consulta la data del pagamento

L'Inps comunica che il cedolino della pensione, disponibile tramite i servizi online dell’INPS, consente ai pensionati di verificare l’importo mensile erogato e di conoscere le motivazioni alla base di eventuali variazioni. Data di pagamento Il pagamento delle pensioni avverrà il 1° agosto 2025, primo giorno bancabile del mese. Solo a gennaio l’erogazione avviene nel secondo giorno utile. Il pagamento in contanti è consentito solo per importi fino a 1.000 euro netti. In caso contrario, il pensionato deve comunicare all’INPS le coordinate del conto su cui ricevere l'accredito, tramite il servizio “Cambiare le coordinate di accredito della pensione” disponibile sul sito INPS. Trattenute fiscali e conguagli Il ricalcolo a consuntivo delle ritenute fiscali 2024 (IRPEF, addizionali regionali e comunali) è stato effettuato a fine anno. Eventuali debiti sono stati recuperati nelle mensilità di gennaio e febbraio 2025 e, in caso di capienza insufficiente, continueranno anche nei mesi successivi.

I pensionati con trattamenti annui fino a 18.000 euro e con un conguaglio a debito superiore a 100 euro vedranno la rateazione estesa fino a novembre 2025. Ad agosto proseguono le trattenute mensili IRPEF e quelle relative alle addizionali 2024, che si distribuiscono in 11 rate (gennaio-novembre 2025). Le somme conguagliate sono riportate nella Certificazione Unica 2025. Non sono previste trattenute fiscali per le prestazioni di invalidità civile, pensioni e assegni sociali e per i casi specifici di esenzione (es. residenza estera, vittime del terrorismo). Recupero indennità 200 e 150 euro A partire dalla pensione di luglio è stato avviato il recupero delle indennità straordinarie (200 e 150 euro) non spettanti secondo i dati reddituali dell’Agenzia delle Entrate. In alcuni casi, la trattenuta comincerà dal rateo di agosto, con decurtazione mensile pari a 50 euro. Verifica reddituale: prestazioni collegate al reddito L’INPS è obbligato a controllare annualmente i redditi dei beneficiari di prestazioni collegate al reddito (es. integrazione al minimo, maggiorazione sociale). Se tali redditi non sono trasmessi dall’Agenzia delle Entrate, devono essere comunicati dai pensionati.