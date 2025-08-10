Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Economia / Sicilia, un miliardo con le manovre a famiglie e imprese

Sicilia, un miliardo con le manovre a famiglie e imprese

Schifani: «L’ultimo ddl per emergenze, sviluppo e sociale» Spesi i fondi europei (Po Fse) per sostenere l’occupazione

Mezzo miliardo di euro in tre anni per sostenere famiglie, imprese e territori, con risorse vere provenienti da nuove entrate fiscali. È la portata della manovra ter approvata dall’Ars, salutata dal presidente della Regione, Renato Schifani, come un ulteriore tassello di una strategia economica che negli ultimi due anni ha consentito di mettere in campo manovre aggiuntive per circa un miliardo di euro. «È stato approvato il disegno di legge per le variazioni di bilancio. Parliamo di quasi mezzo miliardo di euro nel triennio. Risorse che si sommano ai 50 milioni già stanziati a giugno» e «si tratta di fondi reali, provenienti da nuove entrate fiscali, grazie alle politiche economiche messe in campo dal mio governo» e «destinando risorse a famiglie, imprese e territori».
