Stangata per i consumatori su cibo e vacanze. L'inflazione a luglio sale all'1,7%

Cibo e spiagge più cari a luglio di quest’anno, e i consumatori gridano alla stangata sulle vacanze e sul carrello della spesa. L’opposizione torna all’attacco affermando che "l'inflazione è fuori controllo, gli stipendi sono bloccati e il governo resta immobile".

L’inflazione è stata confermata dall’Istat in aumento dell’1,7% rispetto a luglio del 2024 e dello 0,4% su giugno scorso con l’accelerazione tendenziale dei prezzi in particolare nel settore alimentare (+3,7% da +3,3%) e dei trasporti (+3,3% da +2,9%). Si accentua invece la flessione tendenziale dei prezzi degli energetici (-3,4% dal -2,1% di giugno). Il carrello della spesa vede rincari annui da +2,8% a +3,2% (la stima preliminare indicava +3,4%). E’ al sud la crescita tendenziale dei prezzi più alta di quella nazionale (+1,9%), mentre è uguale nel Nord-Est (+1,7%) e inferiore nel Centro (scesa da +1,7% a +1,6%), nel Nord-Ovest e nelle Isole (da +1,5% a +1,4%).

Tra le città con più di 150mila abitanti, l’inflazione più elevata a luglio è stata a Rimini (+2,8%) e a Padova e Napoli (+2,3% entrambe), seguite da Bolzano (+2,2%); la crescita più contenuta a Reggio Emilia (+0,8%) e ad Aosta e a Campobasso (+0,7%).