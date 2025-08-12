Auto elettriche, incentivi 2025 al via da settembre: fino a 11.000 euro per chi ne ha diritto.
Conseguire l’acquisto di almeno 39mila veicoli a emissione zero entro il 30 giugno 2026 grazie a incentivi per circa 600 milioni di euro. Sono queste le misure annunciate per favorire la diffusione della mobilità elettrica, illustrate dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin durante il question time alla Camera.
Decreto e piattaforma informatica operativi da settembre
«Al fine di consentire il raggiungimento del target entro i termini indicati – ha detto il ministro – stiamo finalizzando il decreto ministeriale che definirà criteri e modalità di concessione degli incentivi, rendendo possibile l’avvio della misura già dal prossimo mese di settembre.
Per facilitare l’accesso, verrà altresì allestita una piattaforma informatica, con cui da un lato i soggetti beneficiari potranno accedere agli incentivi, e dall’altro gli operatori economici potranno offrire veicoli elettrici nuovi, rientranti nelle categorie agevolate».
Requisiti: rottamazione e aree urbane funzionali
Secondo Pichetto, «in esito alla quinta revisione tecnica del Pnrr e sulla base delle indicazioni presenti nella decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin del 20 giugno 2025, la misura prevede la concessione di incentivi per l’acquisto di un nuovo veicolo elettrico, previa rottamazione di un veicolo termico».
I beneficiari includono:
- Persone fisiche residenti in aree urbane funzionali (città e zone di pendolarismo) per l’acquisto di veicoli elettrici categoria M1 ad uso privato;
- Microimprese per l’acquisto di veicoli commerciali elettrici delle categorie N1 e N2.
Importi e limiti degli incentivi previsti
L’entità degli incentivi economici varia in base al profilo del beneficiario:
- Fino a 11.000 euro per privati con Isee ≤ 30.000 euro;
- Fino a 9.000 euro per Isee compreso tra 30.000 e 40.000 euro;
- Per le microimprese, copertura fino al 30% del prezzo d’acquisto, con un massimale di 20.000 euro per ciascun veicolo nuovo.
