Auto elettriche, incentivi 2025 al via da settembre: fino a 11.000 euro per chi ne ha diritto.

Conseguire l’acquisto di almeno 39mila veicoli a emissione zero entro il 30 giugno 2026 grazie a incentivi per circa 600 milioni di euro. Sono queste le misure annunciate per favorire la diffusione della mobilità elettrica, illustrate dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin durante il question time alla Camera.

Decreto e piattaforma informatica operativi da settembre

«Al fine di consentire il raggiungimento del target entro i termini indicati – ha detto il ministro – stiamo finalizzando il decreto ministeriale che definirà criteri e modalità di concessione degli incentivi, rendendo possibile l’avvio della misura già dal prossimo mese di settembre.

Per facilitare l’accesso, verrà altresì allestita una piattaforma informatica, con cui da un lato i soggetti beneficiari potranno accedere agli incentivi, e dall’altro gli operatori economici potranno offrire veicoli elettrici nuovi, rientranti nelle categorie agevolate».