Ferragosto, 12 milioni in ferie: ma il 30% da amici e parenti. Ancora rincari: dai voli, agli hotel

Secondo l’Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg sono 12 milioni gli italiani in vacanza, ma nonostante il periodo sia, in realtà, piuttosto ampio - in media 13 giorni - la spesa media è intorno a 570 euro pro capite per via del consistente utilizzo di seconde case di proprietà, ovvero dell’ospitalità di amici e parenti: ben 28 casi su 100. Un intervistato su quattro dichiara invece di trascorrere il periodo in albergo. B&b, affitti a breve termine e agriturismi rappresentano, rispettivamente, il 14%, 12% e 11% delle scelte. Il mare è scelto dal 45% degli intervistati, seguito dalla montagna al 19% e dalle località di campagna al 9%. Luoghi immersi nella natura, città d’arte, piccoli borghi, i laghi e le crociere completano, con percentuali di scelta decrescenti, il panorama delle destinazioni. Puglia, Calabria, Trentino Alto Adige e Sicilia sono in testa alla classifica delle regioni più gettonate per le vacanze di Ferragosto. Spagna, Grecia e Francia, nell’ordine, per quel 18% che opta invece per le vacanze all’estero, prevalentemente in Europa.

n sostanza, ribadiscono dal ministero del Turismo, cambia la mappa delle vacanze e l’offerta si rimodula. Nelle due settimane centrali del mese la montagna registra la saturazione Ota più elevata: al top il Trentino-Alto Adige, sia sul mese (48,31%) che sulla festività del 15 (52,28%). Bene anche la Provincia dell’Aquila con un grado di saturazione del 53,12%, trainata dalle proposte montane del Gran Sasso, di Pescasseroli e Castel di Sangro. L’estate italiana, dunque non si limita a spiagge, coste e mare: Unioncamere ed Enit indicano alti livelli di vendite anticipate anche per città d’arte (71,9%) e aree interne (75,5%), intrinsecamente legate al turismo verde. Senza tralasciare le interessanti performance delle mete lacuali (42,3%) e termali (38,2%). I consumatori da parte loro continuano a denunciare i rincari. «Quest’anno - si allarma il Codacons - sono appena 12 milioni i cittadini in vacanza nel periodo clou dell’estate, un milione in meno rispetto ai 13 milioni registrati nel 2024, confermando la crisi profonda che sta colpendo il settore e l'impoverimento del ceto medio. Una riduzione che è figlia di anni di rincari senza sosta, dall’energia ai generi alimentari, fino ai prezzi astronomici delle località balneari e delle strutture ricettive. Il risultato? Le famiglie tendono ormai a rinunciare alle tradizionali ferie in albergo o agriturismo e si affidano a seconde case di proprietà o all’ospitalità di amici e parenti. Una soluzione di ripiego che, se da un lato permette di risparmiare, dall’altro rappresenta un segnale allarmante per l'economia del turismo». Infine l’Unc, Unione Nazionale Consumatori, ha stilato la classifica delle città che hanno avuto i maggiori rincari per quanto riguarda gli alberghi: in 4 anni alberghi con più rincari a Venezia (+64,7%), Milano (+60%) e Firenze (+58,8%). Nell’ultimo anno, invece, più rincari a Lucca (+20,2%), Caserta (+13,7%) e Rimini (+10,9%).