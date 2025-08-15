Bonus rifiuti 2026: sconto del 25% sulla Tari per le famiglie con ISEE basso

Il bonus sarà cumulabile con altre agevolazioni sociali già in vigore, come i bonus per luce, gas e acqua .

Secondo le stime, ne potranno beneficiare circa quattro milioni di nuclei familiari . Lo sconto previsto sarà pari al 25% dell’importo dovuto , con requisiti di accesso legati all’ISEE:

Il Bonus rifiuti 2026 è stato definito dalla delibera 355 dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), che ne stabilisce modalità di assegnazione e gestione.

A differenza di molti altri incentivi, non servirà presentare domanda: l’agevolazione verrà riconosciuta automaticamente a chi rientra nei requisiti. Per essere inclusi è però fondamentale:

Presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all’INPS Ottenere l’attestazione ISEE entro le soglie previste

Tempi e modalità di erogazione

Il bonus potrà essere utilizzato una volta per ogni anno di competenza ISEE. Poiché la Tari è calcolata annualmente, lo sconto sarà applicato direttamente nella bolletta, a partire dal 1° gennaio 2026.

Il beneficio verrà inserito nella prima rata utile, comunque entro il 30 giugno dell’anno successivo. Saranno i gestori del servizio a: