Bonus rifiuti 2026: sconto del 25% sulla Tari per le famiglie con ISEE basso

Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il nuovo Bonus rifiuti, un’agevolazione pensata per sostenere le famiglie italiane in difficoltà economica nel pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti.
Secondo le stime, ne potranno beneficiare circa quattro milioni di nuclei familiari. Lo sconto previsto sarà pari al 25% dell’importo dovuto, con requisiti di accesso legati all’ISEE:
- Fino a 9.530 euro per la generalità dei nuclei
- Fino a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico
Il bonus sarà cumulabile con altre agevolazioni sociali già in vigore, come i bonus per luce, gas e acqua.
Come funziona e come ottenerlo
Il Bonus rifiuti 2026 è stato definito dalla delibera 355 dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), che ne stabilisce modalità di assegnazione e gestione.
A differenza di molti altri incentivi, non servirà presentare domanda: l’agevolazione verrà riconosciuta automaticamente a chi rientra nei requisiti. Per essere inclusi è però fondamentale:
- Presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all’INPS
- Ottenere l’attestazione ISEE entro le soglie previste
Tempi e modalità di erogazione
Il bonus potrà essere utilizzato una volta per ogni anno di competenza ISEE. Poiché la Tari è calcolata annualmente, lo sconto sarà applicato direttamente nella bolletta, a partire dal 1° gennaio 2026.
Il beneficio verrà inserito nella prima rata utile, comunque entro il 30 giugno dell’anno successivo. Saranno i gestori del servizio a:
- Calcolare lo sconto del 25%
- Applicarlo in bolletta
- Monitorare le erogazioni
- Gestire le procedure sulla base dei dati forniti dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)
Caricamento commenti
Commenta la notizia