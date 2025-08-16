Quando pagano l'Assegno unico ad agosto 2025? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'Inps

Quando pagano l'Assegno unico ad agosto 2025? Ecco le date dell'accredito nel calendario Inps

Calendario dei pagamenti agosto 2025

L’Assegno Unico Universale (AUU), destinato al supporto delle famiglie con figli a carico, continuerà a essere erogato mensilmente in base al valore dell’ISEE.

Date dei pagamenti di agosto 2025

Nel mese di agosto 2025, il pagamento dell’assegno unico per i beneficiari già in carico sarà effettuato nella seconda metà del mese, indicativamente tra il 20 e il 21 agosto. In caso di variazioni nei dati o di nuova domanda, invece, l’erogazione avverrà entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta.

Tutte le novità e cosa cambia

Con l'arrivo del 2025, entrano in vigore diverse modifiche riguardanti l'Isee e l'Assegno Unico. Questi cambiamenti hanno l'obiettivo di semplificare le procedure e adeguare i contributi alle esigenze dei cittadini.