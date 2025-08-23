Bonus e famiglie, Salvini rilancia: “Escludere la prima casa dall’Isee”

«La prima casa bisogna toglierla dal calcolo dell’Isee». Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini nel corso di un incontro organizzato dalla Lega a Pinzolo (Trento). «C'è un tema su cui stiamo lavorando con il ministro Giorgetti. Molti bonus non arrivano alle famiglie del ceto medio perché c'è il benedetto metodo di calcolo dell’Isee. E quindi se non hai un Isee abbastanza basso non hai bonus per l'asilo, per l’affitto, per la bolletta della luce. Solo che l'Isee risulta alto se hai una casa di proprietà, sei considerato ricco e sei eliminato. È una follia. La prima casa bisogna toglierla dal calcolo dell’Isee. Perché altrimenti i bonus vanno sempre ai soliti, mentre quelli che lavorano e dichiarano tutto se la prendono sempre in saccoccia».