Home / Economia / Lavoro, meno posti in Sicilia: si svuotano gli uffici pubblici

Lavoro, meno posti in Sicilia: si svuotano gli uffici pubblici

La Cgia Mestre: nei prossimi anni mancheranno all’appello quasi 174mila occupati. In gran parte sono determinati sia dai pensionamenti che dai trasferimenti all’estero

L’allerta era suonata già lo scorso maggio, per voce della stessa associazione e con dati proiettati sul prossimo decennio, ma adesso i numeri fanno ancor più rumore, perché “dispersi” in meno di un quinquennio, da qui al 2029, quando in Sicilia mancheranno all’appello quasi 174mila lavoratori, con il vuoto più grande nel settore pubblico. È quanto emerge dall’ultimo report della Cgia di Mestre, che nell’Isola, per l’esattezza, calcola un ammanco di 173.900 posti di lavoro, piazzando la regione al settimo posto in scala nazionale nella speciale classifica, e al secondo nel Mezzogiorno, superata solo dalla Campania.
