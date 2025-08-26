Pensioni, nel 2024 dimezzate le uscite flessibili: lo stop con il crollo di Quota 103 e Opzione donna

Nel 2024 le uscite flessibili dal lavoro sono state 36.983, sostanzialmente dimezzate rispetto alle 69.315 del 2023. Secondo quanto emerge dal Rendiconto sociale dell’Inps il calo è legato al crollo di Quota 103 dovuto prevalentemente al ricalcolo interamente contributivo con le pensioni liquidate con questa misura che sono passate da 23.249 a 1.154 e a quello di Opzione donna con il passaggio da 12.763 uscite nel 2023 a 4.794.

Carotenuto (M5s): Calderone tace su proposta Durigon

«E' imbarazzante il silenzio della ministra del Lavoro Calderone davanti all’idea del sottosegretario leghista Durigon, lanciata a mezzo stampa, di usare il Tfr come rendita per andare in pensione a 64 anni. In questo modo, chi è nel sistema misto verrebbe penalizzato due volte: oltre ad essere privato della liquidazione il suo assegno pensionistico sarebbe calcolato con il contributivo, con corposi tagli. Ma stiamo scherzando?». Lo afferma in una nota il capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Dario Carotenuto. «La previdenza - riprende - non può essere ridotta a tema balneare da chi ha promesso urbi et orbi la cancellazione della 'Fornerò e ora dice ai lavoratori di pagarsi la pensione di tasca propria. Calderone riattivi subito i tavoli ministeriali con le parti sociali fermi da due anni e apra una discussione con tutte le forze politiche. Con Quota 103 e Opzione donna hanno fatto disastri inenarrabili, si fermino» conclude Carotenuto.