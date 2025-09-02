Maxi-emissione Btp, mentre è allarme per i bond inglesi: il Mef vende 18 miliardi fra le tensioni sul debito globale

E fra timori per il bilancio in vista della finanziaria, dopo il rimpasto del governo Starmer e con una bilancia corrente già in sofferenza prima dei dazi, il rendimento trentennale dei Gilt britannici vola fino al 5,7% ai massimi di 27 anni: una crisi che rischia di avvitarsi e trascina la sterlina, in calo dell’1,2% sul dollaro e dello 0,6% sull'euro, mettendo ulteriore pressione sulla cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves.

Dopo gli avvertimenti delle maggiori istituzioni finanziarie mondiali sul debito globale record, dopo mesi di alta tensione sui titoli Usa per i piani di bilancio di Trump esacerbati dagli attacchi del presidente Usa alla Federal Reserve, gli investitori chiedono il conto. Vedono nero e comprano oro, oggi all’ennesimo record ben sopra i 3.500 dollari. E pretendono rendimenti più alti per prendersi il rischio-debito. I treasuries Usa a 30 anni schizzano ai massimi da luglio tornando a sfiorare il livello di guardia del 5%.

In Borsa soffrono i titoli Big Tech dopo anni di euforia e la fuga dal rischio innesca una turbolenza che trascina con sé i bond, che di solito si muovono invece in controtendenza. E’ in questo clima che l’Italia, col debito vicino al 140% di Pil, una crescita cronicamente dello 'zero virgolà e lo spread più alto dell’Eurozona, ha collocato oggi 18 miliardi di euro di nuovi Btp a sette e 30 anni. Spuntando premi contenuti e una domanda complessiva di quasi 218 miliardi di cui circa 110 miliardi per il sette anni, un record sui collocamenti sindacati, e 107 sul 30 anni, sui massimi.

Il tutto mentre l’inflazione dell’area euro accelerata al 2,1% rischia di raffreddare gli entusiasmi per un prossimo taglio de tassi Bce. Il collocamento dei Btp alla fine sul nuovo sette anni Novembre 2032 ha spuntato uno spread di otto punti base rispetto ai titoli sul mercato, e di sei punti base sul 30 anni.