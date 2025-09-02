Maxi-emissione Btp, mentre è allarme per i bond inglesi: il Mef vende 18 miliardi fra le tensioni sul debito globale

L’Italia mette a segno un’altra emissione 'jumbò di Btp, vendendo 18 miliardi a fronte di oltre 200 miliardi chiesti dagli investitori, nel giorno in cui il mercato globale dei titoli di Stato scricchiola: treasuries americani di nuovo in tensione, la Francia sotto osservazione, "Gilt inglesi" che vedono rendimenti da allarme rosso ai massimi da 1998.
Dopo gli avvertimenti delle maggiori istituzioni finanziarie mondiali sul debito globale record, dopo mesi di alta tensione sui titoli Usa per i piani di bilancio di Trump esacerbati dagli attacchi del presidente Usa alla Federal Reserve, gli investitori chiedono il conto. Vedono nero e comprano oro, oggi all’ennesimo record ben sopra i 3.500 dollari. E pretendono rendimenti più alti per prendersi il rischio-debito. I treasuries Usa a 30 anni schizzano ai massimi da luglio tornando a sfiorare il livello di guardia del 5%.
E fra timori per il bilancio in vista della finanziaria, dopo il rimpasto del governo Starmer e con una bilancia corrente già in sofferenza prima dei dazi, il rendimento trentennale dei Gilt britannici vola fino al 5,7% ai massimi di 27 anni: una crisi che rischia di avvitarsi e trascina la sterlina, in calo dell’1,2% sul dollaro e dello 0,6% sull'euro, mettendo ulteriore pressione sulla cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves.
In Borsa soffrono i titoli Big Tech dopo anni di euforia e la fuga dal rischio innesca una turbolenza che trascina con sé i bond, che di solito si muovono invece in controtendenza. E’ in questo clima che l’Italia, col debito vicino al 140% di Pil, una crescita cronicamente dello 'zero virgolà e lo spread più alto dell’Eurozona, ha collocato oggi 18 miliardi di euro di nuovi Btp a sette e 30 anni. Spuntando premi contenuti e una domanda complessiva di quasi 218 miliardi di cui circa 110 miliardi per il sette anni, un record sui collocamenti sindacati, e 107 sul 30 anni, sui massimi.
Il tutto mentre l’inflazione dell’area euro accelerata al 2,1% rischia di raffreddare gli entusiasmi per un prossimo taglio de tassi Bce. Il collocamento dei Btp alla fine sul nuovo sette anni Novembre 2032 ha spuntato uno spread di otto punti base rispetto ai titoli sul mercato, e di sei punti base sul 30 anni.
Frutto della scelta di limitare l’offerta del trentennale a cinque miliardi - spiegano fonti di mercato - quando la domanda era venti volte tanto. Su una scadenza, il trent'anni, poco frequentata da altri emittenti europei, e su cui l’Italia punta per allungare la durata media del debito.
E nelle linee di un orientamento - spiegano le stesse fonti - teso da tempo a ridurre a una quota «quasi nulla» il collocamento fra gli hedge fund in un’ottica di stabilizzazione del debito, vendendo invece a investitori 'real money' - fondi, istituzionali, fondi pensione - che tengono in portafoglio spesso fino a scadenza. Secondo una nota da fonti vicine al collocamento, andato per il 70% all’estero, si «rafforza la solidità creditizia dell’Italia, la forte domanda di debito italiano sia a livello domestico che internazionale, la spinta positiva sul debito italiano costruita negli ultimi mesi». Hanno aiutato una certa prudenza di bilancio e la stabilità politica del governo Meloni, un 'asset' di fronte agli investitori rispetto alle turbolenze che colpiscono la Francia.
Il debito italiano peraltro - fanno notare le fonti - non offre più i grossi premi di rendimento che l'avevano reso così appetibile rispetto partner europei: lo spread è in rialzo ma chiude a 89 punti base. Certo, se l’Italia non è più l’osservato speciale numero uno d’Europa è anche per demerito dei partner. E’ il caso della Francia - con uno spread oggi in area 80 a un passo dal 'podiò che è pur sempre italiano - ma soprattutto oggi della Gran Bretagna. Con sullo sfondo Trump che pare voler picconare l’ordine economico e finanziario di una volta.
