L'Inps semplifica l'estratto conto contributivo: ecco la nuova visualizzazione dei dati

L’Inps ha messo a punto una nuova modalità di esposizione dei dati dell’estratto conto contributivo previdenziale per semplificarne la lettura, dare notizie utili all’assicurato e indicare eventuali limiti di utilizzo di alcuni periodi. Lo chiarisce l’Inps con un messaggio spiegando che il progetto "ha lo scopo di consentire all’interessato la consultazione in ordine cronologico dei periodi contributivi con l’indicazione, per ognuno di essi, della Gestione/Fondo di riferimento, determinando uno snellimento del servizio di consultazione e una visione immediata e intuitiva della complessiva posizione assicurativa».

Gestione di uno o più fondi

L’Inps spiega che ove un soggetto risulti assicurato a una sola delle Gestioni dell’Inps, viene visualizzata, in una rinnovata e uniforme veste grafica, la sezione di riferimento (ad esempio, Gestione pubblica o Gestione separata). Ove un soggetto risulti iscritto, invece, a due o più Gestioni, viene mostrato un prospetto riepilogativo con l’esposizione cronologica dei periodi accreditati.