Nuovo record per l'oro, verso i 3.600 dollari: in una settimana salito del 5%

L’oro continua a segnare nuovi record e intravvede la soglia dei 3.600 dollari l’oncia. In un clima di incertezza geopolitica e con qualche spiraglio che si apre sul possibile taglio dei tassi americani, il metallo prezioso gioca a tutti gli effetti il suo ruolo di bene rifugio.

Stesso discorso anche per l’argento, che ha ormai superato la soglia dei 40 dollari per la prima volta dal 2011. Nelle ultime sette giornate di contrattazioni l’oro ha guadagnato il 5%, con un progresso di circa un terzo da inizio anno. Nelle ultime ore le quotazioni spot oscillano sui 3.536 dollari, dopo un nuovo massimo in Asia di 3.546 dollari l’oncia.

Secondo le previsioni di Bloomberg, i prezzi sia dell’oro sia dell’argento sono più che raddoppiati negli ultimi anni e per quello che riguarda in particolare l’argento, dall’inizio del 2025 le quotazioni hanno messo a segno un progresso del 40%.