Quando pagano l'Assegno unico a settembre 2025? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'Inps

Quando pagano l'Assegno unico a settembre 2025? Ecco le date dell'accredito nel calendario Inps
Calendario dei pagamenti settembre 2025
L’Assegno Unico Universale (AUU), destinato al supporto delle famiglie con figli a carico, continuerà a essere erogato mensilmente in base al valore dell’ISEE.
Date dei pagamenti di settembre 2025
Nel mese di settembre 2025, il pagamento dell’assegno unico per i beneficiari già in carico sarà effettuato nella seconda metà del mese, indicativamente tra il 22 e il 23 settembre. In caso di variazioni nei dati o di nuova domanda, invece, l’erogazione avverrà entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta.
Tutte le novità e cosa cambia
Con l'arrivo del 2025, entrano in vigore diverse modifiche riguardanti l'Isee e l'Assegno Unico. Questi cambiamenti hanno l'obiettivo di semplificare le procedure e adeguare i contributi alle esigenze dei cittadini.
Isee: le novità per il bonus nido
A partire dal 2025, il calcolo dell'Isee non terrà più conto del beneficio legato al Bonus Nido. Questo consentirà un accesso semplificato alla misura per le famiglie con bambini piccoli.
Rinnovo automatico per l'assegno unico
Non sarà necessario presentare nuovamente domanda per chi già percepisce l'Assegno Unico. Tuttavia, era obbligatorio aggiornare il nuovo Isee entro lo scorso 28 febbraio 2025 per garantire il corretto calcolo degli importi.
Aumenti per l'assegno unico da febbraio
Dal 1° febbraio 2025, l'importo dell'Assegno Unico subirà un adeguamento allo 0,8% per l'inflazione.
Ecco i nuovi valori:
- Assegno minimo: 57,45 euro al mese
- Assegno massimo: 200,99 euro per ciascun figlio
L'Inps avvisa: procedura semplificata
L'Inps ha inviato una mail a molti beneficiari per ricordare l'importanza del rinnovo. La comunicazione sottolinea la possibilità di utilizzare la Dsu precompilata tramite il portale Inps:
- I dati reddituali e patrimoniali saranno già inseriti.
- Si potrà scegliere di confermare o aggiornare i dati.
Questo sistema mira a ridurre tempi e errori nella compilazione.
Gestione dei pagamenti: il nuovo SUGI
Dal 2025, i pagamenti avverranno attraverso il Sistema Unico di Gestione Iban (SUGI). Questo strumento consente:
- Al cittadino o al patronato di registrare l'Iban
- L'utilizzo dell'Iban per altre prestazioni dell'Inps
Come viene calcolato l'assegno unico
L'importo dell'Assegno Unico dipende dall'Isee del nucleo familiare del figlio beneficiario, dall'età dei figli e da altri fattori specifici.
Quote Variabili e Maggiorazioni
L'assegno prevede:
- Quota variabile:
- Massimo di 199,4 euro per ciascun figlio minore con Isee fino a 17.090,61 euro
- Minimo di 57 euro per ciascun figlio minore con Isee pari o superiore a 45.574,96 euro o in assenza di Isee
- Maggiorazioni in casi particolari:
- Nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo)
- Madri con meno di 21 anni
- Genitori entrambi lavoratori
- Figli con disabilità
- Figli sotto 1 anno o tra 1 e 3 anni per nuclei con 3 o più figli e Isee fino a 45.574,96 euro
Compensazioni per perdite economiche
Se l'importo dell'Assegno Unico risultasse inferiore alla somma percepita con l'Assegno per il Nucleo Familiare e le detrazioni fiscali medie, è prevista una quota di maggiorazione.
