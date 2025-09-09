Incentivi auto, c'è il decreto. Attesa per l'avvio della misura

Si avvicina il ritorno degli incentivi per l’acquisto di una vettura elettrica, anche se per potervi accedere sarà necessario ancora un pò di tempo. E' stato infatti pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto 8 agosto 2025 sugli incentivi per l’acquisto di auto elettriche così come previsto dalla rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La norma che questa volta è riservata a fasce ben precise di cittadinanza: è composta da 17 articoli e prevede fino a 11 mila euro a fondo perduto per l’acquisto di un’auto elettrica per i cittadini (con un limite a 40 mila euro di Isee) e fino a 20mila euro per le microimprese per l’acquisto di veicoli commerciali.

Si attende ora la data di avvio della piattaforma di Sogei attraverso la quale si potrà accedere agli incentivi. La partenza, ha spiegato nei giorni scorsi il ministro dell’Ambiente e dello Sviluppo energetico Gilberto Pichetto Fratin è subordinata alla definizione dei percorsi di pendolarismo delle grandi aree, che è uno dei criteri ai quali l'agevolazione è legata. L’intervento è riservato a persone fisiche e microimprese con residenza o sede legale nelle aree urbane funzionali (città oltre i 50.000 abitanti e area di pendolarismo). L’Istat però sta rivedendo la definizione dei percorsi di pendolarismo delle grandi aree ed il governo deve decidere a breve se procedere con le mappe attuali, che risalgono ad una decina di anni fa, oppure se attendere le nuove elaborazioni dell’Istat.