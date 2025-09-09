Si lavora al decreto energia, via al gap del gas con prezzo Ue

È atteso «a giorni» il decreto energia che, oltre alle misure per rafforzare la sicurezza energetica e accelerare la transizione, dovrà affrontare il tema dei prezzi del gas e dell’elettricità. Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sta valutando in particolare di «aggiungere ancora un articolo» per sciogliere il nodo del divario tra il prezzo italiano all’ingrosso del gas (Psv) e quello della borsa di Amsterdam (Ttf), principale mercato di riferimento per lo scambio del gas in Europa, stimato oggi in 2 euro al MWh.
La formula scelta, ha spiegato il ministro a margine di GasTech, la tre giorni dedicata al settore, è di «azzerare i due euro in negativo sui 6 miliardi (di metri cubi, ndr) in entrata da Passo Gries», il valico con la Svizzera da cui proviene il gas del Nord Europa. La soluzione indicata dal ministro è di "rimborsare i due euro di differenza, ribaltandoli sugli altri 58 miliardi» di gas importato a livello nazionale. Le imprese energivore, in particolare nei settori chimico e siderurgico, denunciano da mesi il peso di un prezzo italiano più alto rispetto a quello europeo. Un’anomalia che anche Bruxelles osserva con attenzione, dopo aver già aperto il dossier sulla riforma del mercato del gas e sulla possibilità di affiancare al Ttf altri hub di riferimento per ridurre la volatilità.
Il tema si intreccia con quello della diversificazione degli approvvigionamenti, in particolare di gas. Dopo lo scoppio del conflitto russo-ucraino e le sanzioni su Mosca per l’Ue è diventata la strada maestra per realizzare l’obiettivo di indipendenza energetica. «Siamo riusciti a diminuire la nostra dipendenza energetica dal 50% al 20%. Ma la strada è ancora lunga e questo ha avuto delle ripercussioni, ad esempio l'aumento dei costi dell’energia», dice Ditte Juul Jorgensen, direttrice generale per l’Energia della Commissione europea. Proprio per accelerare su questo obiettivo, l’Italia ha puntato sul Gnl statunitense, al centro di un’intesa definita "strategica" dal governo. Gli Stati Uniti «sono partner affidabili» sul fronte energetico, assicura il segretario all’Interno degli Stati Uniti, Douglas Burgum. «Abbiamo bisogno del gas nel sistema energetico europeo che continuerà a far parte del nostro consumo energetico nei prossimi decenni», aggiunge.
Del resto il gas, nelle sue diverse forme, sarà «a lungo parte importante dell’approvvigionamento energetico globale», sostiene Pichetto in accordo con i presenti all’iniziativa. L'Italia ha ottimizzato la propria capacità di rigassificazione che, con i due rigassificatori galleggianti in Toscana e in Emilia-Romagna, arriverà a quota 28 miliardi di metri cubi, un valore pari a quanto importato dalla Russia.
Dal fronte industriale, intanto, l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi sottolinea che il gas ha un «prezzo stabile verso rialzi», considerato anche che «l'elettrificazione in generale sta richiedendo un maggior contributo di gas», una prospettiva che «va contro quello che si diceva quattro cinque anni fa, quando si diceva fra qualche anno il gas non ci servirà più. Bisogna stare molto attenti a fare previsioni, perché poi non si fanno investimenti e si entra in una scarsità che porta a una crescita dei prezzi», conclude.
