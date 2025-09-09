Si lavora al decreto energia, via al gap del gas con prezzo Ue

È atteso «a giorni» il decreto energia che, oltre alle misure per rafforzare la sicurezza energetica e accelerare la transizione, dovrà affrontare il tema dei prezzi del gas e dell’elettricità. Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sta valutando in particolare di «aggiungere ancora un articolo» per sciogliere il nodo del divario tra il prezzo italiano all’ingrosso del gas (Psv) e quello della borsa di Amsterdam (Ttf), principale mercato di riferimento per lo scambio del gas in Europa, stimato oggi in 2 euro al MWh.

La formula scelta, ha spiegato il ministro a margine di GasTech, la tre giorni dedicata al settore, è di «azzerare i due euro in negativo sui 6 miliardi (di metri cubi, ndr) in entrata da Passo Gries», il valico con la Svizzera da cui proviene il gas del Nord Europa. La soluzione indicata dal ministro è di "rimborsare i due euro di differenza, ribaltandoli sugli altri 58 miliardi» di gas importato a livello nazionale. Le imprese energivore, in particolare nei settori chimico e siderurgico, denunciano da mesi il peso di un prezzo italiano più alto rispetto a quello europeo. Un’anomalia che anche Bruxelles osserva con attenzione, dopo aver già aperto il dossier sulla riforma del mercato del gas e sulla possibilità di affiancare al Ttf altri hub di riferimento per ridurre la volatilità.