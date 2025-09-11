Bce: tassi fermi ma per il futuro non c'è certezza

La Banca centrale europea ha lasciato invariati i tassi di interesse, come previsto, ma non ha fornito indicazioni sulla sua prossima mossa, anche se gli investitori suggeriscono che sarà necessario un maggiore sostegno, dato che l’inflazione scenderà al di sotto dell’obiettivo il prossimo anno. La Bce ha dimezzato il suo tasso di riferimento fino a giugno, ma da allora lo ha mantenuto al 2%, affermando che l’economia dei 20 paesi dell’eurozona è in una «buona posizione», anche se non si può escludere un ulteriore allentamento. I dati recenti hanno confermato questa visione ottimistica, dando ai responsabili politici il tempo di capire come i dazi statunitensi, l’aumento della spesa pubblica tedesca, i tagli dei tassi della Federal Reserve e le turbolenze politiche in Francia potrebbero influire sulla crescita e sull'inflazione.

«Continuiamo a essere in una buona posizione», ha dichiarato la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa, aggiungendo che l’inflazione è «dove vogliamo che sia», l’economia interna è solida e l’incertezza sul commercio globale si è attenuata dopo una serie di accordi tariffari con gli Stati Uniti. «Ma non siamo su un percorso prestabilito», ha aggiunto ribadendo il mantra della banca secondo cui le sue decisioni rimarranno dipendenti dai dati economici in arrivo e sottolineando che la decisione di oggi è stata presa all’unanimità. «Non sono nè un falco nè una colomba ma una civetta perchè come le civette voglio guardare attorno a me a 360 gradi per prendere le decisioni migliori», ha evidenziato la numero uno della Bce ribadendo che ogni decisione sarà presa «meeting by meeting».