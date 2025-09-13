Intesa Microsoft-Antitrust Ue sulla piattaforma Teams: sarà svincolata da Office

Intesa tra Microsoft e l'Antitrust europea: la Commissione Ue ha accettato gli impegni del colosso informatico Usa per rispondere ai rilievi sull'integrazione della piattaforma di comunicazione Teams nelle suite aziendali Office 365 e Microsoft 365. Il gruppo di Redmond offrirà versioni senza Teams a prezzo ridotto, consentirà la portabilità dei dati e garantirà interoperabilità con prodotti concorrenti. «Con questa decisione - ha detto la vicepresidente della Commissione Ue Teresa Ribera - si apre la concorrenza in un mercato cruciale e le imprese potranno scegliere liberamente gli strumenti di collaborazione più adatti».

Gli impegni, resi vincolanti per sette anni, mirano a ristabilire condizioni di concorrenza in un comparto dominato per lungo tempo dall’integrazione obbligata di Teams con le applicazioni di produttività di Redmond. Le misure coprono quattro aree principali: la possibilità di acquistare versioni delle suite senza Teams, l’obbligo di prevedere un prezzo inferiore per queste versioni, la garanzia di interoperabilità con applicazioni di terzi e la portabilità dei dati. Per quanto riguarda interoperabilità e data portability, la durata degli impegni è più estesa: dieci anni. L’applicazione degli accordi sarà sorvegliata da un trustee indipendente, incaricato di monitorare il rispetto degli obblighi, mediare in caso di dispute tra Microsoft e concorrenti e riferire periodicamente a Bruxelles. Se il gigante Usa non dovesse rispettare le condizioni, l’Antitrust Ue potrà imporre multe fino al 10% del fatturato globale o sanzioni giornaliere fino al 5% del giro d’affari.