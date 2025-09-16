Stop alle auto inquinanti dal 2035, ecco le regole

Nato tra tensioni e compromessi, ha spaccato governi e diviso l’industria, ma resta il simbolo della transizione verde europea. Lo stop alla vendita di auto e furgoni a benzina e diesel dal 2035, uno dei pilastri del pacchetto clima "Fit for 55", accompagna l’Europa verso le emissioni zero nel 2050. Una decisione che porta la firma di Ursula von der Leyen sin dal primo mandato e che è destinata a essere ricalibrata.
Emissioni zero al 2035: Dal 2035 le nuove auto e i furgoni dovranno ridurre del 100% le emissioni di CO2, ponendo fine all'immatricolazione di veicoli a motore termico.
Target intermedi: Entro il 2030, i costruttori dovranno ridurre del 55% le emissioni delle nuove auto e del 50% quelle dei nuovi veicoli commerciali.
Revisione: La revisione, attesa per inizio 2026, si avvia a salvare i motori ibridi, sancendo il principio di neutralità tecnologica. Sarà concessa carta bianca a nuove o altre tecnologie per il post-2035, come gli e-fuel (richiesti da Berlino), i biocarburanti (cari all’Italia), e i veicoli ibridi plug-in e range extender.
Deroga Motor Valley: I produttori di nicchia (meno di 10.000 auto o meno di 22.000 furgoni all’anno) potranno continuare a vendere veicoli con motori termici fino al termine del 2035, ottenendo un anno in più per adeguarsi. Per chi produce meno di 1.000 veicoli l'anno è prevista un'esenzione totale dalle disposizioni UE.
Escluso l’usato: Nel 2035, le auto alimentate in maniera tradizionale continueranno a circolare. Lo stop riguarda solo la vendita di veicoli nuovi.
Incentivi: Il bonus ZLEV, che concede più flessibilità sulle emissioni ai costruttori che immettono sul mercato una maggiore quota di auto elettriche e ibride, sarà eliminato entro il 2030. Bruxelles sta studiando incentivi all’acquisto, programmi di leasing sociale e l’elettrificazione delle flotte aziendali.
Fondi: Le risorse fresche sono limitate. L’esecutivo UE opta per una rimodulazione dei fondi già esistenti, destinando 1 miliardo da Horizon Europe per l’innovazione, 500 milioni per le colonnine e 1,8 miliardi per le batterie europee nei prossimi due anni.
Multe alleggerite: A maggio l’Europa ha introdotto maggiore flessibilità sulle sanzioni per le case automobilistiche che non riescono ad adeguarsi agli standard intermedi. La conformità sarà calcolata su tre anni, e non su uno solo, per scongiurare il rischio di multe stimate in 15-16 miliardi.
Monitoraggio: Bruxelles presenterà entro il 2035 una metodologia per valutare e comunicare i dati sulle emissioni di CO2 durante tutto il ciclo di vita dei veicoli. La Commissione pubblicherà un rapporto sui progressi ogni due anni.
