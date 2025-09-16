Stop alle auto inquinanti dal 2035, ecco le regole

Nato tra tensioni e compromessi, ha spaccato governi e diviso l’industria, ma resta il simbolo della transizione verde europea. Lo stop alla vendita di auto e furgoni a benzina e diesel dal 2035, uno dei pilastri del pacchetto clima "Fit for 55", accompagna l’Europa verso le emissioni zero nel 2050. Una decisione che porta la firma di Ursula von der Leyen sin dal primo mandato e che è destinata a essere ricalibrata.

Emissioni zero al 2035: Dal 2035 le nuove auto e i furgoni dovranno ridurre del 100% le emissioni di CO2, ponendo fine all'immatricolazione di veicoli a motore termico.

Target intermedi: Entro il 2030, i costruttori dovranno ridurre del 55% le emissioni delle nuove auto e del 50% quelle dei nuovi veicoli commerciali.

Revisione: La revisione, attesa per inizio 2026, si avvia a salvare i motori ibridi, sancendo il principio di neutralità tecnologica. Sarà concessa carta bianca a nuove o altre tecnologie per il post-2035, come gli e-fuel (richiesti da Berlino), i biocarburanti (cari all’Italia), e i veicoli ibridi plug-in e range extender.