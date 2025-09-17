La Sardegna vince il sondaggio: Delta Airlines annuncia il nuovo collegamento Olbia-New York

Ora è ufficiale: da maggio 2026 la Sardegna con l’aeroporto di Olbia avrà il collegamento diretto con lo scalo JFK di New York, operato dalla compagnia Delta Airlines che ha inserito ufficialmente l’isola tra le destinazioni europee servite.

La compagnia aerea americana, la terza al mondo, aveva annunciato la volontà di aprirsi a nuove destinazioni lo scorso agosto, dando la possibilità ai propri clienti e dipendenti di partecipare a un sondaggio e votare tra tre destinazioni: Ibiza, Malta e Olbia. A spuntarla, con un alto indice di gradimento, è stato lo scalo «Costa Smeralda».

«È un grandissimo risultato per la Sardegna che per la prima volta sarà collegata con un volo transatlantico di linea - afferma all’Ansa Silvio Pippobello, l’amministratore delegato di Geasar e Sogeaal, le società di gestione degli aeroporti di Olbia e Alghero -. La compagnia Delta ha dato fiducia al nostro progetto che va avanti da due anni e che ha visto il coinvolgimento attivo della Regione e dell’assessorato al turismo, insieme con tutti gli operatori di categoria regionali e del territorio. Questo per noi oggi è un traguardo che segna però solo l’inizio di un lungo lavoro che ci aspetta e che aspetta tutte le parti coinvolte per far sì che l’isola sia pronta ad accogliere una nuova e grande opportunità».