La Commissione Ue adotta il 19° pacchetto sanzioni contro Mosca

La Commissione Ue ha adottato il 19/o pacchetto di sanzioni contro la Russia. Lo ha annunciato la portavoce della Commissione Ue Paula Pinho spiegando che, nelle prossime ore, il pacchetto sarà presentato alla stampa da Ursula von der Leyen e Kaja Kallas.

I Paesi Ue che importano ancora gas russo, stando alle ultime informazioni in possesso della Commissione europea, via gasdotto e navi metaniere sono: Belgio, Olanda, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Slovacchia e Ungheria. Lo ha indicato la portavoce dell’esecutivo Ue Anna-Kaisa Itkonen, senza tuttavia precisare i volumi in ingresso e indicando che Bruxelles non ha «informazioni ufficiali su dove sia diretto questo gas» una volta entrato tra i confini Ue