Pagamento Naspi a settembre 2025, quando arriva: consulta le date.

I pagamenti dell’indennità di disoccupazione NASpI è previsto il 15 settembre per chi già percepisce il sussidio.

Le date di erogazione sono variabili e, come ogni mese, dipendono dal momento in cui l’interessato ha presentato la domanda.

Aumenti NASpI 2025

Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore alcune novità:

Gli importi subiranno un aumento dello 0,8% .

. Il massimo mensile, che nel 2024 era di 1.550,42 euro, salirà a circa 1.562,82 euro.

Con l'entrata in vigore della nuova Legge di Bilancio 2025, dal 1° gennaio si registrano modifiche significative ai requisiti di accesso alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), soprattutto per specifici casi legati alle dimissioni volontarie e alla contribuzione maturata.

Che Cos'è la NASpI?