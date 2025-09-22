Straordinari, premi e bonus a diecimila dipendenti regionali della Regione siciliana

In rampa di lancio ci sono straordinari e premi, poi il rinnovo del contratto e subito dopo il nuovo bonus che la Regione «copierà» dallo Stato.

L’Aran, l’Agenzia per la contrattazione nel pubblico impiego guidata da Accursio Gallo, ha convocato per domani i sindacati dei regionali per firmare l’accordo per il cosiddetto salario accessorio. Sulla carta andrebbero distribuiti 37 milioni e 780 mila euro. Ma una buona fetta di questo budget è già stata prelevata a monte da ogni dirigente dei dipartimenti che l’ha già di fatto assegnata organizzando il lavoro straordinario all’interno degli uffici. La firma di domani servirà solo a sbloccare queste somme. Dunque realmente l’accordo da sottoscrivere permetterà a distribuire ex novo una decina di milioni, forse qualcosa in più. E secondo Gianni Borrelli e Maurizio Camarda della Uil-Fpl «a ogni dipendente andrà una quota a titolo di salario accessorio che oscilla fra i 400 euro per le fasce basse agli 800 circa per quelle più alte».

