Esodo verso le pensioni per 6 milioni di lavoratori, è allarme welfare: non ci sono abbastanza giovani per sostituirli

Sei milioni e centomila persone lasceranno il lavoro in Italia nei prossimi dieci anni e non ci sono abbastanza giovani per sostituirle. L’Inapp - Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - parla di "esodo generazionale» per descrivere il pensionamento dei baby boomer, che rischia di mettere sotto pressione il sistema di welfare. L’allarme è stato lanciato dal presidente Natale Forlani in un’audizione alla Commissione parlamentare d’inchiesta sugli effetti economici e sociali della transizione demografica.

La popolazione italiana in età da lavoro crollerà di oltre un terzo entro il 2060, con «inevitabili conseguenze» su crescita economica, welfare e sostenibilità della spesa pubblica, se non si interviene subito. Gli effetti dell’esodo sono già visibili: le aziende denunciano difficoltà a trovare personale, la spesa pensionistica è destinata a salire fino al 17% del Pil entro il 2040 e oltre 4 milioni di over 65 non autosufficienti necessitano di assistenza continuativa, ma solo il 7,6% è accolto nelle Rsa.