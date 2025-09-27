Entro il 30 le adesioni al concordato preventivo: arrivano le lettere. Fissate le regole del ravvedimento

La richiesta del fisco sarà più alta per i contribuenti che hanno minor affidabilità fiscale (gli indici Isa) e comunque è previsto un "ravvedimento speciale". L’anno scorso erano stati ammessi alla misura anche i forfettari che ora non sono più compresi. Esclusi anche chi ha accettato la proposta per il biennio 2024-2025 e chi ha ricavi oltre i 5 milioni 164.569 euro.

Più in dettaglio, come previsto dal provvedimento del 24 aprile scorso, l’adesione per il biennio 2025-2026 può essere trasmessa congiuntamente alla dichiarazione dei redditi e ai modelli Isa, entro il 30 settembre 2025, oppure in via autonoma.

Per il biennio 2025-2026 possono aderire al Concordato i contribuenti che nel 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli Isa e che non hanno già aderito per il primo biennio (2024-2025).

Secondo il viceministro all’Economia, Maurizio Leo: «Dal concordato preventivo biennale abbiamo ricavato 1,6 miliardi di euro e in un colpo sono usciti dal sommerso 190 mila soggetti, con cui ora si può lavorare» e a cui è seguita «una fase 2.0 del concordato con cui abbiamo spianato ancor di più la strada per far sì ché le imprese aderiscano, e così facendo staranno tranquille e non avranno l’incubo delle tasse».