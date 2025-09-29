Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Economia / Istat, ad agosto export verso Usa -21,2% su base annua. Cresce l’import: +68,5%

Istat, ad agosto export verso Usa -21,2% su base annua. Cresce l’import: +68,5%

di

Un lavoratore metalmeccanico in una fabbrica di Bologna, in una immagine di archivio. GIORGIO BENVENUTI-ANSA -KLD

Ad agosto le esportazioni su base annua sono calate del 26,1% in Turchia e del 21,2% verso gli Stati Uniti. Lo rileva l’Istat. La riduzione si registra verso quasi tutti i principali paesi partner extra Ue27. Aumentano soltanto le vendite verso Regno Unito (+4,9%) e Svizzera (+4,7%) Le importazioni da Regno Unito (-36,6%) e paesi Opec(-27,1%) registrano le contrazioni tendenziali più ampie; diminuiscono anche gli acquisti da India (-9,7%), Cina (-7,1%) e paesi Mercosur (-5,8%). Per contro, crescono le importazioni da Stati Uniti (+68,5%) e paesi Asean (+13,6%).

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province