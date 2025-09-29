Lufthansa, taglio di 4.000 posti di lavoro entro il 2030

Il principale gruppo aereo europeo, Lufthansa, ha annunciato che taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030, principalmente in Germania, nell’ambito di un piano per aumentare la propria redditività.

Questa riduzione del personale, la più grande dalla pandemia di Covid-19, sarà effettuata «in consultazione con le parti sociali» e «l'attenzione sarà rivolta alle posizioni amministrative piuttosto che alle funzioni operative», ha affermato la compagnia tedesca in un comunicato stampa pubblicato durante l’Investor Day del gruppo.