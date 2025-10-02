Il governo approva il documento di finanza pubblica: crescita 2025 +0,5%, deficit/Pil al 3%. Si punta alla riduzione dell'Irpef per i redditi fino a 50mila euro

La crescita dell’Italia nel 2025 si attesta a +0,5%, il rapporto deficit/Pil al 3%. Il documento di programmazione di finanza pubblica approvato dal Cdm aggiorna le previsioni sui conti e traccia la rotta in vista della prossima legge di bilancio. La manovra, specifica il Mef, «avrà come obiettivo la ricomposizione del prelievo fiscale riducendo l’incidenza del carico sui redditi da lavoro» e «garantirà un ulteriore rifinanziamento del fondo sanitario nazionale». Ci saranno inoltre «specifiche misure volte a stimolare gli investimenti delle imprese» e a «garantirne la competitività». E poi interventi a «sostegno della natalità e della conciliazione vita-lavoro».

«Confermiamo la linea di ferma e prudente responsabilità che tiene conto della necessità della tenuta della finanza pubblica nel rispetto delle nuove regole europee e delle imprescindibili tutele a favore della crescita economica e sociale dei lavoratori e delle famiglie», commenta il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Il titolare del Mef - a quanto apprende l’AGI - avrebbe invitato i colleghi nel corso del Cdm ad una revisione della spesa dei loro dicasteri per ottimizzare l’utilizzo dei fondi in sede di legge di bilancio. Giorgetti prosegue sulla linea della prudenza, vista l’incertezza sui mercati dovuta al contesto geopolitico, che richiederà anche maggiori spese per la difesa.

Lo scenario programmatico del Dpfp conferma l’andamento dell’indebitamento netto previsto dal Piano strutturale e ribadito nel Dfp dello scorso aprile (2,8% per l’anno 2026, 2,6% per l’anno 2027 e a 2,3% per l’anno 2028) e consente di rispettare il percorso della spesa netta concordato a livello europeo in quanto è coerente con la traiettoria.

Il documento da conto anche dell’incremento del Pil dello 0,15% nel 2026, di 0,3% nel 2027 e di 0,5 nel 2028 da destinare alle spese della difesa. Tale aumento, però, sarà subordinato all’uscita dalla procedura di disavanzo eccessivo. Il tasso di crescita del valore del Pil programmatico si attesta nel 2026 allo 0,7%; nel 2027 allo 0,8%; nel 2028 allo 0,9%. Il tasso di crescita tendenziale risulta invece pari allo 07% nel 2026 e nel 2027 e allo 0,8% nel 2028.