Taglio Irpef fino a 440 euro l'anno per i redditi fino a 50mila euro: ecco le misure per imprese e famiglie

Il ministro Giancarlo Giorgetti ha presentato il Documento programmatico di finanza pubblica che prepara la Legge di Bilancio per il prossimo anno. Si tratta della quarta manovra varata da questo governo e sarà "di ferma e prudente responsabilità". L’obiettivo è duplice: tenere i conti sotto controllo in vista dell’uscita dalla procedura Ue per deficit eccessivo e allo stesso tempo garantire nuove risorse a famiglie e imprese. La novità è rappresentata dalle spese per la difesa che, dopo molti anni, torneranno ad avere un impatto notevole nei conti dello Stato.

La manovra vale 16 miliardi di euro: di questi, 6,5 arriveranno da nuove entrate mentre il resto sarà recuperato tagliando la spesa pubblica. "Concorrerà al finanziamento della manovra una combinazione di misure dal lato delle entrate", per un valore attorno ai 6,5 miliardi, si legge nel documento "e, per circa il 60%, di interventi sulla spesa". Il piano prevede di portare il deficit al di sotto del 3% del Pil già nel 2025. Una discesa significativa: 2,8% nel 2026, 2,6% nel 2027, 2,3% nel 2028. La crescita del Pil nello stesso arco temporale resterà modesta: 0,5-0,7%. Insomma, la locomotiva italiana procede con l’agilità di una vecchia littorina. Ma almeno non si ferma. Sul debito, il Mef annuncia una riduzione.