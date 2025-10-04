Taglio Irpef fino a 440 euro l'anno per i redditi fino a 50mila euro: ecco le misure per imprese e famiglie

Il ministro Giancarlo Giorgetti ha presentato il Documento programmatico di finanza pubblica che prepara la Legge di Bilancio per il prossimo anno. Si tratta della quarta manovra varata da questo governo e sarà "di ferma e prudente responsabilità". L’obiettivo è duplice: tenere i conti sotto controllo in vista dell’uscita dalla procedura Ue per deficit eccessivo e allo stesso tempo garantire nuove risorse a famiglie e imprese. La novità è rappresentata dalle spese per la difesa che, dopo molti anni, torneranno ad avere un impatto notevole nei conti dello Stato.
La manovra vale 16 miliardi di euro: di questi, 6,5 arriveranno da nuove entrate mentre il resto sarà recuperato tagliando la spesa pubblica. "Concorrerà al finanziamento della manovra una combinazione di misure dal lato delle entrate", per un valore attorno ai 6,5 miliardi, si legge nel documento "e, per circa il 60%, di interventi sulla spesa". Il piano prevede di portare il deficit al di sotto del 3% del Pil già nel 2025. Una discesa significativa: 2,8% nel 2026, 2,6% nel 2027, 2,3% nel 2028. La crescita del Pil nello stesso arco temporale resterà modesta: 0,5-0,7%. Insomma, la locomotiva italiana procede con l’agilità di una vecchia littorina. Ma almeno non si ferma. Sul debito, il Mef annuncia una riduzione.
Spese militari e sanità
Il governo, in ogni caso, sottoporrà a inizio anno la pianificazione della spesa militare aggiuntiva al Parlamento, con una stima delle ricadute sull'economia "che potrebbero avere un effetto positivo". Un’altra voce delicata è la sanità, che dovrebbe ricevere 2-3 miliardi in più, dopo i 4 già messi in campo con la scorsa legge di bilancio. Obiettivo dichiarato: stipendi migliori e nuove assunzioni.
Per le imprese, scaduti i vecchi sussidi, arriverà un nuovo meccanismo di incentivi "orizzontale". Che vuol dire? Probabilmente poco ma per tutti. Sul fronte bancario, invece, il governo pensa a un contributo straordinario per finanziare la manovra, utile anche a bilanciare l'ennesima rottamazione delle cartelle esattoriali. Le banche, già reduci da anni di altri profitti, dovrebbero cavarsela senza troppi traumi.
Riforma Irpef e misure per imprese e famiglie
La vera chicca è l’Irpef. Per i redditi tra 28 e 50 mila euro, l'aliquota scenderà dal 35% al 33%. Un taglio fiscale che vale, nel migliore dei casi, 440 euro l’anno. La manovra che vedrà luce il 20 ottobre comporterà "una ricomposizione del prelievo fiscale riducendo il carico sul lavoro", e include misure volte a "stimolare gli investimenti delle imprese, a garantirne la competitività e a sostegno della natalità e della conciliazione vita-lavoro".
Non manca il capitolo giovani: nel mirino c'è il Piano Casa, cui la premier Meloni sta lavorando insieme al ministro Salvini. L'obiettivo è dare ai ragazzi la possibilità di comprare o affittare senza dover ipotecare la vita intera. Ma ancora di definito non c'è nulla.
Debito pubblico e difesa
Non una rivoluzione, attenzione, solo una lieve dieta: dal 137,8% del Pil nel 2026 al 136,4% nel 2028. La differenza, spiega Giorgetti, arriverà quando smetteranno gli effetti del Superbonus, la droga che ha fatto impazzire conti pubblici, imprese e condomini.
Tra le voci più ingombranti c'è la Difesa: 3,5 miliardi nel 2026 (0,15% del Pil), 7 miliardi nel 2027 e fino a 12 miliardi complessivi entro il 2028. I fondi verranno attinti con tutta probabilità dal programma Safe con cui la Ue ha messo a disposizione 150 miliardi per il riarmo. In ogni caso "l'Italia ritiene necessario effettuare ulteriori approfondimenti prima di decidere se avvalersi della clausola di salvaguardia nazionale".
È bene sottolineare - specifica il Mef - che "le decisioni in materia dovranno essere ben ponderate, evitando brusche accelerazioni della spesa: un’eventuale 'corsa agli acquisti' rischierebbe di generare soltanto un aumento dei prezzi, delle importazioni e della dipendenza verso altri Paesi".
