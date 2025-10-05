Pensioni: l'aumento di tre mesi di lavoro sarà congelato nella prossima manovra, ma non per tutti. DUE IPOTESI IN CAMPO

L’aumento automatico di tre mesi di lavoro in più prima di andare in pensione di vecchiaia, che scatterebbe nel 2027, sarà congelato nella prossima manovra. Ma non per tutti.

Il costo è elevato e il governo, che non ne ha fatto cenno nel Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp), sta lavorando ad alcune norme per ridurre l’impatto economico. A riportarlo è il Messaggero che rilancia un paio di ipotesi che sarebbero state trovate sui tavoli tecnici che stanno affrontando il dossier.

Le due ipotesi in campo

L’ipotesi principale - riporta il quotidiano - prevede che la sospensione dell’aumento dei tre mesi dell’età di pensionamento scatti soltanto per chi nel 2027 avrà già compiuto 64 anni. Per loro lo scalino dei tre mesi non ci sarebbe più. Questo significa, per esempio, che se un lavoratore ha 62 anni, pur avendo lavorato per 42 anni e 10 mesi si vedrà applicato l'aumento dei tre mesi. Il taglio della platea dei beneficiari sarebbe consistente. Secondo le prime stime il costo di questa misura scenderebbe da 1 miliardo l’anno a 300 milioni.