Precari, bonus ed eventi. Tutti gli extra della manovra in Sicilia

Assunzioni, aumento del lavoro per i precari, contributi vari e nuovi fondi per manifestazioni turistiche. Non ci sono solo gli emendamenti a pioggia che faranno piovere sui Comuni di provenienza dei deputati 35 milioni extra e senza bando. Nel testo ufficiale della manovra quater spuntano anche una valanga di micro-spese entrate con proposte trasversali nella lunga notte di votazioni in commissione Bilancio.
Le misure per i precari
Il capitolo assunzioni è, come sempre, il più lungo. Il governo si è ritagliato il budget per reclutare subito tre esperti in materia di nuovo sistema contabile Accrual. Confermati anche i 10 milioni per garantire uno scatto extra a tutti i dipendenti regionali non dirigenti. Gli oltre tremila precari dei consorzi di bonifica faranno subito 29 giornate di lavoro in più del previsto e dall’anno prossimo il totale salirà a 156, il massimo possibile per non far scattare automaticamente la stabilizzazione. Il tutto costerà poco meno di 3 milioni in più all’anno.
E poi ci sono i 30 mila euro di incentivi annui per ciascun lavoratore svantaggiato assunto dalle imprese. Infine, grazie a un emendamento trasversale dei deputati Fabio Venezia (Pd) e Luisa Lantieri (FI) l’indennità mensile dei lavoratori dei cantieri di servizio (precari impiegati a Enna e Caltanissetta) viene portata da circa 300 a 450 euro.
Contributi a pioggia
L’assessorato al Turismo, guidato dalla meloniana Elvira Amata, alla fine è riuscito a strappare un altro finanziamento da 2 milioni per «iniziative di alto valore turistico-promozionale di rilevanza regionale». Ma questa volta per scegliere quali finanziare non basterà un decreto assessoriale, servirà un bando. In compenso alla Targa Florio arrivano 300mila euro sull’unghia e altri 200mila sono pronti per i rally.
E, come promesso da Schifani, arrivano anche i soldi per finanziare la fiction su Biagio Conte, rimasta esclusa a giugno dalla graduatoria stilata dalla stessa Amata: ora c’è un altro milione e 240 mila euro per finanziare tutte le richieste pervenute nella categoria film e serie Tv.
Aeroporti, editori, disabili
Fra gli altri bonus, torna quello da 4 milioni previsto per gli editori siciliani.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale
Caricamento commenti
Commenta la notizia