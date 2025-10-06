Precari, bonus ed eventi. Tutti gli extra della manovra in Sicilia

Assunzioni, aumento del lavoro per i precari, contributi vari e nuovi fondi per manifestazioni turistiche. Non ci sono solo gli emendamenti a pioggia che faranno piovere sui Comuni di provenienza dei deputati 35 milioni extra e senza bando. Nel testo ufficiale della manovra quater spuntano anche una valanga di micro-spese entrate con proposte trasversali nella lunga notte di votazioni in commissione Bilancio.

Le misure per i precari

Il capitolo assunzioni è, come sempre, il più lungo. Il governo si è ritagliato il budget per reclutare subito tre esperti in materia di nuovo sistema contabile Accrual. Confermati anche i 10 milioni per garantire uno scatto extra a tutti i dipendenti regionali non dirigenti. Gli oltre tremila precari dei consorzi di bonifica faranno subito 29 giornate di lavoro in più del previsto e dall’anno prossimo il totale salirà a 156, il massimo possibile per non far scattare automaticamente la stabilizzazione. Il tutto costerà poco meno di 3 milioni in più all’anno.

E poi ci sono i 30 mila euro di incentivi annui per ciascun lavoratore svantaggiato assunto dalle imprese. Infine, grazie a un emendamento trasversale dei deputati Fabio Venezia (Pd) e Luisa Lantieri (FI) l’indennità mensile dei lavoratori dei cantieri di servizio (precari impiegati a Enna e Caltanissetta) viene portata da circa 300 a 450 euro.

Contributi a pioggia