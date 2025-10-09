Nuova linfa per l’artigianato siciliano: dalla Crias oltre 1,7 milioni a tassi agevolati

Oltre un milione e 700 mila euro destinati alle imprese artigiane siciliane. È quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Crias, riunitosi sotto la presidenza di Vitalba Vaccaro e su proposta del direttore generale Giacomo Terranova. I provvedimenti approvati riguardano crediti a medio termine concessi a tassi agevolati - 0,96% per i giovani imprenditori e 1,28% per le altre imprese - finalizzati all’acquisto di laboratori, macchinari e attrezzature. "Un’iniezione di liquidità che conferma il ruolo della Crias come strumento operativo di sostegno alla crescita e alla modernizzazione dell’artigianato siciliano. Sostenere le imprese artigiane significa rafforzare le radici produttive della Sicilia - dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo -. Il nostro obiettivo è mettere le aziende nelle condizioni di crescere, innovare e creare occupazione. Con questi nuovi finanziamenti continuiamo a dare risposte concrete a un comparto che rappresenta una parte essenziale del tessuto economico dell’Isola". Tamajo ricorda come l’artigianato sia al centro della strategia regionale per lo sviluppo delle micro e piccole imprese: "La Crias, che presto confluirà nella nuova Irca, sta dimostrando grande efficienza nell’erogazione del credito - aggiunge l’assessore -, questi ulteriori interventi confermano l'impegno del Governo Schifani nel favorire investimenti reali, sostenendo chi fa impresa e valorizzando il lavoro dei nostri artigiani".