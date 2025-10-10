Cash digitale, gli scenari Bce con un wallet da 3000 euro

Un portafoglio di euro digitali - da spendere con la card o l’applicazione sul telefonino - che potrebbe avere giacenze fino a 3.000 euro. E’ l’ipotesi - teorica perché la decisione finale avverrà in prossimità del lancio dell’euro digitale - su cui lavora la Bce sulla base delle stime indicate dal Parlamento europeo, mentre si studiano i costi, per le banche, dell’investimento sui propri sistemi informatici, le interfacce cliente e i pos: grazie a sinergie e 'mutualizzazione' degli oneri, le valutazioni della Bce indicano "una forchetta fra i quattro miliardi di euro e i 5,77 miliardi totali» a livello di sistema, non lontani dalle cifre che la Commissione Europea aveva comunicato nel 2023. E’ quello che emerge dalle analisi tecniche in preparazione dell’euro digitale, ora che i ministri delle Finanze dell’Eurogruppo hanno sbloccato il dossier, preparando il campo a una posizione comune del Consiglio Ue, mentre è in arrivo una bozza di rapporto del relatore al Parlamento europeo che farebbe partire il 'trilogo' con la Commissione Ue nel 2026.

Il nodo principale, fra i ministri, era proprio la cifra massima che i cittadini europei potranno tenere in euro digitali: tema sensibile per le banche perché si tratta di denaro pubblico che sfuggirebbe ai loro depositi. La cifra indicata alla Bce dai 'co-legislatori' - non vincolante - sono appunto 3.000 euro: le disponibilità del wallet non potranno andare oltre, anche se chiunque potrà fare pagamenti eccedenti tale soglia attingendo direttamente dal conto bancario ma comunque pagando in contanti digitali. Il lavoro della Bce si è concentrato su un punto: quanti soldi l’euro digitale porterebbe via dai depositi bancari, con la sua attrattiva di essere moneta digitale ma contante, e cioè pubblica perché emessa direttamente dalla Bce? Quello che emerge è che in una situazione normale, il deflusso di liquidità dalle banche ai wallet sarebbe «contenuto": si fermerebbe a un centinaio di miliardi di euro a livello europeo, con un coefficiente di liquidità bancaria aggregato 'Lcr' che scenderebbe dal 166 al 163%.