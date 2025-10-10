La produzione industriale torna giù: -2,7% ad agosto

Torna a scendere la produzione industriale ad agosto. Dopo due mesi in cui aveva tirato il fiato, l’indice ripiomba in territorio negativo. Gli ultimi dati Istat segnano -2,4% rispetto a luglio e -2,7% rispetto ad un anno prima. Certo si tratta di un mese particolare, caratterizzato da chiusure per ferie e attività limitata, ma la serie storica delle variazioni annue è pesante: se si guarda da agosto 2023 in poi si contano tutti segni negativi, interrotti solo ad aprile e a luglio scorsi. E così risale l’allarme di consumatori ed esercenti.

La Cgil e l’opposizione accusano il governo di raccontare un Paese che «non esiste» mentre i dati rendono particolarmente attesa la lettura che darà l’agenzia di rating S&P sullo stato di salute complessivo dell’economia italiana e sulla sostenibilità dei conti pubblici. L’ultimo giudizio assegnato all’Italia dal valutatore americano era BBB+ con outlook stabile.