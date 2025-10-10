"L'Italia resiste alla guerra dei dazi, export semestre +2,1%": i dati del Forum del commercio internazionale

L’Italia si conferma tra le economie più resilienti d’Europa nonostante la nuova ondata di dazi e barriere commerciali. Nel primo semestre 2025 l’export ha toccato 322,6 miliardi di euro, in crescita del 2,1%, mentre Francia e Germania hanno registrato un calo dello 0,9%. È quanto emerge dal Forum del commercio internazionale 2025, organizzato da ARcom Formazione con il patrocinio di Commissione Ue, Simest, Aice e Regione Lombardia. «I dazi non sono più solo uno strumento economico: sono diventati un’arma geopolitica», ha affermato Sara Armella, managing partner dello studio Armella & Associati e direttrice scientifica del Forum. Negli Stati Uniti le tariffe medie hanno raggiunto il 17,9%, massimo dal 1934, con entrate doganali triplicate a 29,6 miliardi di dollari al mese.

Secondo l’Agenzia Ice, le imprese italiane dovranno sostenere fino a 10,6 miliardi di euro di costi aggiuntivi, con un possibile impatto sul Pil tra -0,2% e -1,4%. «L'Italia dimostra resilienza in un contesto di forte competizione globale», ha commentato Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del made in Italy, avvertendo che la frammentazione geopolitica potrebbe far perdere al commercio mondiale fino a 3.000 miliardi di dollari entro il 2035. Il white paper di ARcom individua inoltre un potenziale inespresso di 85 miliardi di euro su nuove rotte di export, che oggi rappresentano solo il 13% del totale. L’Unione europea, che conta 45 accordi di libero scambio con 79 Paesi extra-Ue, genera da questi mercati il 46% del commercio estero europeo. Nel suo intervento video, Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, ha ricordato che «il commercio resta leva di crescita e lavoro: serve equilibrio tra apertura e difesa delle regole, con una voce europea forte».